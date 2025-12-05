Просрочка растёт: банковская система на грани краха

ЦМАКП предупреждает о возможном системном банковском кризисе в России

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) допускают возможность возникновения системного банковского кризиса в России до октября следующего года, оценивая вероятность как умеренную.

Об этом говорится в их докладе, посвящённом опережающим индикаторам финансовых и макроэкономических рисков.

Сокращение потребительского кредитования

Заметное снижение выдачи потребительских кредитов на 46,5% указывает на изменения на рынке. Рост закредитованности населения и причины этого спада требуют внимания.

В настоящее время кризис отсутствует, но увеличение доли проблемной задолженности в кредитных портфелях банков сигнализирует об эскалации рисков. Объём таких займов с просрочкой более 90 дней и минимальными шансами на возврат достиг 2,3 трлн рублей к октябрю, по данным БКИ "Скоринг бюро". Прирост за 9 месяцев превысил показатели всего 2024 года в 1,6 раза, пишут Известия.

Причины увеличения доли проблемной задолженности

Ухудшение качества необеспеченных потребительских кредитов, предоставленных в период 2023–2024 годов под высокие проценты, а также риски, связанные с ипотекой, оформленной на пике льготных программ, являются основными причинами.

Возможен сценарий "эффекта домино": высокие процентные ставки снижают прибыльность предприятий, что может привести к росту неплатежей по корпоративным кредитам и ослаблению капитала банков. Это может спровоцировать беспокойство среди вкладчиков.

Центробанк, в свою очередь, не видит оснований для ожидания банковского кризиса, указывая на то, что основные риски сконцентрированы в розничном сегменте. Просроченная задолженность по необеспеченным кредитам достигла 12,9% за десять месяцев, однако большая часть покрыта резервами.