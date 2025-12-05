Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Индексация без реального роста: почему повышение пенсий не спасет от падения уровня жизни

Пенсии вряд ли повысят до 50 тысяч рублей — экономист Лежава
Экономика

Существенное увеличение пенсий в России невозможно без пересмотра бюджетной политики и реформирования финансовой системы. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил экономист, финансовый аналитик, публицист и общественный деятель Александр Лежава.

100 и 500 рублей
Фото: Pixabay by Alex Volodsky is licensed under Free for use under the Pixabay
100 и 500 рублей

Ранее депутаты от партии "Справедливая Россия" предложили установить минимальную страховую пенсию по старости на уровне 50 тысяч рублей. С соответствующим обращением к руководству Социального фонда России обратились лидер партии Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова.

По словам Лежавы, в бюджете нет достаточных средств, которые позволили бы реализовать инициативу о значительном повышении пенсий. Он отметил, что подобные предложения звучат на фоне сложной экономической ситуации и ограниченных возможностей государственной поддержки.

"Я думаю, что таких средств в бюджете просто нет. Подобные инициативы звучат регулярно, однако их реализация требует значительных финансовых ресурсов, которыми государство не располагает. Поэтому говорить о реальном повышении пенсий до таких размеров преждевременно", — пояснил он.

Эксперт отметил, что индексация пенсий в любом случае будет продолжаться, но в условиях инфляции она не способна обеспечить рост покупательной способности граждан. По его словам, повышение выплат в пределах официальных показателей не компенсирует реального подорожания товаров и услуг.

"Пенсии, безусловно, будут повышать, поскольку Банк России продолжает выпускать рубли, и инфляция остается высокой. Повышение необходимо, чтобы не допустить социального напряжения. Но если рост цен составляет 10–12%, а выплаты увеличиваются только на 7%, уровень жизни пенсионеров неизбежно снижается", — подчеркнул экономист.

Лежава добавил, что для долгосрочного решения проблемы необходимо менять саму концепцию пенсионной системы. По его мнению, финансовая модель должна опираться на более устойчивые механизмы, чтобы сохранить накопления граждан и обеспечить им достойный доход в старости.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
