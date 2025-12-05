Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия делает шаг в будущее: новый завод фотонных интегральных схем

Экономика

ООО "Московский центр фотоники", расположенный в ОЭЗ "Технополис" в Зеленограде, ввёл в эксплуатацию производственный комплекс для изготовления фотонных интегральных схем (ФИС).

фотоника
Фото: commons.wikimedia.org by Tripalina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
фотоника

Согласно информации, предоставленной Министерством промышленности и торговли РФ, проектная мощность нового комплекса составляет до 2 тысяч производственных пластин ежегодно. 

Производственные мощности и возможности

В зависимости от сложности топологии и целевого назначения, объёмы выпуска фотонных чипов могут достигать 500 тысяч штук в год. В министерстве подчёркивают, что обозначенные параметры позволяют реализовать как выпуск тестовых промышленных партий, так и наращивать выпуск продукции в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей ключевых секторов российской экономики.

Официальное открытие

На торжественном открытии новой производственной линии присутствовали глава Минпромторга России Антон Алиханов и столичный градоначальник Сергей Собянин.

Поддержка и импортозамещение

В пресс-релизе приводятся слова Антона Алиханова о том, что Минпромторгом России предусмотрено выделение субсидий в размере 2,512 миллиарда рублей на поддержку создания критически важных технологий. Организация собственного производства ФИС позволит существенно сократить зависимость от импорта иностранных компонентов в сферах высокоскоростной передачи и обработки информации, создания современной телекоммуникационной и вычислительной архитектуры, а также развития приборного производства.

Министр подчеркнул, что фотонные интегральные схемы являются ключевым элементом для информационной инфраструктуры, обеспечивающим значительное увеличение пропускной способности и скорости передачи данных, а также снижение энергозатрат по сравнению с классическими электронными решениями, пишет "Финмаркет".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
