Валютная свобода возвращается: что изменится с 8 декабря

Центральный Банк Российской Федерации объявил о смягчении валютного контроля. Начиная с 8 декабря, будут сняты ограничения на переводы денежных средств за границу для россиян и резидентов из стран, поддерживающих партнерские отношения с Россией.
Как указано в официальном заявлении регулятора, это решение обусловлено нормализацией ситуации на валютном рынке. Предыдущие ограничения, введённые в целях стабилизации финансовой системы, более не требуются.
При этом временные меры по-прежнему будут применяться к физическим лицам, являющимся нерезидентами из стран, входящих в список недружественных государств, но осуществляющих трудовую деятельность на территории России. Им разрешается переводить за рубеж сумму, не превышающую размер их заработной платы.
Однако полный запрет на переводы за границу останется в силе для неработающих в России физических лиц, не являющихся резидентами, а также для юридических лиц из этих государств. Исключение составляют компании, контролируемые российскими гражданами. Эти меры будут действовать до 7 июня 2026 года, пишет РИА Новости.
