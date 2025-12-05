Валютная свобода возвращается: что изменится с 8 декабря

ЦБ РФ смягчает валютный контроль

Центральный Банк Российской Федерации объявил о смягчении валютного контроля. Начиная с 8 декабря, будут сняты ограничения на переводы денежных средств за границу для россиян и резидентов из стран, поддерживающих партнерские отношения с Россией.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в розовом держит в руках розовый телефон

Цели временных мер

Как указано в официальном заявлении регулятора, это решение обусловлено нормализацией ситуации на валютном рынке. Предыдущие ограничения, введённые в целях стабилизации финансовой системы, более не требуются.

Ограничения для нерезидентов из "недружественных" стран

При этом временные меры по-прежнему будут применяться к физическим лицам, являющимся нерезидентами из стран, входящих в список недружественных государств, но осуществляющих трудовую деятельность на территории России. Им разрешается переводить за рубеж сумму, не превышающую размер их заработной платы.

Однако полный запрет на переводы за границу останется в силе для неработающих в России физических лиц, не являющихся резидентами, а также для юридических лиц из этих государств. Исключение составляют компании, контролируемые российскими гражданами. Эти меры будут действовать до 7 июня 2026 года, пишет РИА Новости.