Денежный водопад: суммы ипотечных кредитов в России растут как на дрожжах

Средний ипотечный платёж вырос на 20% — "Циан"
Экономика

В октябре 2025 года средний размер ипотечного займа, предоставленного в России, достиг отметки в 4,62 миллиона рублей. 

Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Это свидетельствует о двадцатипроцентном увеличении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, о чём сообщается в аналитических материалах "Циан".

Рост ипотечного кредитования в России

Согласно данным, предоставленным "Циан" и основанным на анализе данных Банка России, по сравнению с октябрем 2024 года, когда средний размер кредита составлял 3,87 миллиона рублей, наблюдается существенный рост. Наиболее интенсивный рост произошел в первой половине 2025 года. После июля показатель стабилизировался на уровне 4,6 миллиона рублей, и лишь в октябре вновь зафиксировано незначительное повышение.

Ситуация на первичном и вторичном рынках

Анализ показывает, что средний размер ипотечного кредита на приобретение жилья в новостройках в настоящее время составляет 5,8 миллиона рублей. Однако эксперты отмечают, что летом 2022 года этот показатель достигал 6,1 миллиона рублей, но затем в течение года снизился до 4,9 миллиона рублей, после чего начался постепенный рост. На вторичном рынке, включая индивидуальное жилищное строительство, средний размер кредита в октябре текущего года зафиксирован на уровне 3,7 миллиона рублей, пишет ТАСС.

