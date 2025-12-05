Евросоюз наступил на грабли? Итальянский экспорт в Россию упал на рекордные 60%

Итальянский бизнес несёт убытки после утраты России как торгового партнёра

Глава Ассоциации итальянских бизнесменов в РФ Витторио Торрембини сообщил, что ограничения, введённые Евросоюзом, привели к сокращению итальянского экспорта в Россию примерно на 60%.

Он отметил, что несмотря на сложности, итальянские компании продолжают работу в России. Однако значительная потеря экспортных возможностей является серьезным ударом для экономики Италии. Анализируя текущую ситуацию в контексте санкций, Торрембини выразил сожаление о потере значительной доли итальянского экспорта.

Перспективы восстановления экономических связей

Торрембини выразил надежду на будущее восстановление экономических отношений между Италией и Россией, признав при этом, что на это может потребоваться значительное время. Он подчеркнул, что утрата России как торгового партнера влечет весомые финансовые потери. Согласно подсчётам РИА Новости, основанным на публичных данных, из-за сокращения поставок в Россию Италия недополучила около 8 миллиардов евро с 2022 года.

Экономические последствия санкций для России

Российская экономика с 2022 года функционирует в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны западных стран. На данный момент, по данным агентства, введено порядка 31 тысячи ограничительных мер. Евросоюз, в состав которого входит и Италия, утвердил 19 пакетов санкций против России.