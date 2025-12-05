Сорвать куш больше не получится: банки ужесточают контроль за снятием наличных

Законодательно не определены конкретные лимиты на снятие наличных средств в банкоматах.
Это решение остается за банком, который прописывает ограничения во внутренних регламентах. Адвокат Дмитрий Пашин из МКА "Клишин и партнеры" рассказал о факторах, определяющих сумму доступных средств и причинах индивидуальных различий для клиентов.
В большинстве случаев, дневные лимиты варьируются от 100 до 300 тысяч рублей, а месячные — от 1 до 3 миллионов. Премиум-клиенты и участники зарплатных проектов часто имеют более высокие лимиты. Однако банк может уменьшить лимит, если операция покажется сомнительной.
С сентября вступил в силу закон, обязывающий банки проверять каждое снятие наличных в банкомате. Адвокат подчеркнул, что теперь банк, прежде чем выдать деньги, сравнивает операцию со списком признаков несанкционированной выдачи средств, установленным Центральным банком.
Чтобы избежать неожиданностей, рекомендуется заранее уточнять доступную для снятия сумму в своем банке. Если вам требуется снять несколько сотен тысяч рублей, целесообразно заранее связаться с сотрудниками ближайшего отделения банка и получить деньги непосредственно в кассе, заключил Пашин. Об этом пишет "Прайм".
Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.