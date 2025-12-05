Сорвать куш больше не получится: банки ужесточают контроль за снятием наличных

Банки проверяют каждое снятие наличных в банкомате — адвокат Пашин

Законодательно не определены конкретные лимиты на снятие наличных средств в банкоматах.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Человек засовывает карту в банкомат

Это решение остается за банком, который прописывает ограничения во внутренних регламентах. Адвокат Дмитрий Пашин из МКА "Клишин и партнеры" рассказал о факторах, определяющих сумму доступных средств и причинах индивидуальных различий для клиентов.

Размеры лимитов и факторы влияния

В большинстве случаев, дневные лимиты варьируются от 100 до 300 тысяч рублей, а месячные — от 1 до 3 миллионов. Премиум-клиенты и участники зарплатных проектов часто имеют более высокие лимиты. Однако банк может уменьшить лимит, если операция покажется сомнительной.

Контроль операций снятия наличных

С сентября вступил в силу закон, обязывающий банки проверять каждое снятие наличных в банкомате. Адвокат подчеркнул, что теперь банк, прежде чем выдать деньги, сравнивает операцию со списком признаков несанкционированной выдачи средств, установленным Центральным банком.

Рекомендации по снятию крупных сумм

Чтобы избежать неожиданностей, рекомендуется заранее уточнять доступную для снятия сумму в своем банке. Если вам требуется снять несколько сотен тысяч рублей, целесообразно заранее связаться с сотрудниками ближайшего отделения банка и получить деньги непосредственно в кассе, заключил Пашин. Об этом пишет "Прайм".