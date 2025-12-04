Бензиновый шторм в Ростовской области: АИ-92 дарит надежду, а АИ-98 бьёт по карману

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Аналитики Росстата поделились свежими данными о ценах на автомобильное топливо за прошедшую неделю. 

 Платить меньше

В Ростовской области цены на бензин стабилизировались. Средняя цена литра топлива снизилась на девять копеек и теперь составляет 66,83 рубля, пишет rostovgazeta.ru.

Бензин марки АИ-92 подешевел на 12 копеек и сейчас стоит в среднем 62,59 рубля за литр. Заправка полного бака (около 50 литров) обойдется примерно в 3 129 рублей.

Бензин марки АИ-95 тоже подешевел — на восемь копеек, теперь цена составляет 68,95 рубля за литр. Экономия на баке составит всего четыре рубля, а стоимость заправки составит около 3 447 рублей.

 Бензин подорожал

Однако бензин марки АИ-98 и выше подорожал на 19 копеек, вплотную подойдя к 88,70 рубля за литр. Заправить бак теперь обойдется в среднем 4 435 рублей.

 Дизельное топливо тоже дорожает

Дизельное топливо возросло в цене на 10 копеек, теперь стоящее 70,86 рубля за литр. Полный бак обойдется в среднем в 3 543 рубля.

 Комментарий Центробанка

Специалисты из Ростовского регионального отделения Банка России объяснили рост цен следующими причинами: ремонт на некоторых нефтеперерабатывающих заводах снизил производство топлива, что повлияло на рост цен на оптовом рынке. Также спрос на бензин увеличился из-за полевых работ у аграриев.

По данным ЦБ, за месяц топливо подорожало на 2,03%, а за год — на 16,26%. В октябре инфляция немного замедлилась по сравнению с сентябрем, когда цены на топливо выросли на 4,41% от предыдущего месяца.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
