Airbus подрезают крылья: неожиданные проблемы с качеством обрушат планы на 2025 год

Солнечная угроза повлияла на безопасность полётов Airbus

Европейский концерн Airbus скорректировал годовой план поставок самолётов в 2025 году "до примерно 790".

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Самолет Azul

Это произошло всего через несколько дней после устранения технических проблем с моделью A320. Ранее планировалось "около 820" авиалайнеров.

Проблемы с качеством

По информации крупнейшего в мире авиапроизводителя, снижение целевых показателей связано с возникшей проблемой с качеством панелей фюзеляжа, выявленной поставщиками. Она оказала влияние на поставки самолётов модели A320. В результате Airbus обновляет свой прогноз и планирует сдать в 2025 году около 790 авиалайнеров.

Финансовый прогноз на месте

Несмотря на корректировку плана поставок, Airbus сохраняет финансовый прогноз, представленный в отчёте о результатах за девять месяцев 2025 года. Корпорация продолжает стремиться к скорректированной прибыли до вычета процентов по займам и налогов (EBIT) в размере примерно €7 млрд. А свободный денежный поток ожидается на уровне €4,5 млрд.

Борьба с уязвимостями

Кроме того, Airbus уже модифицировала программное обеспечение (ПО) после выявления уязвимости из-за солнечного излучения почти на 6 тыс. самолётов модели A320.