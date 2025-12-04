Был на посту в сложные годы для России: как решения Дубинина повлияли на экономику страны

Ушёл из жизни известный экономист и экс-глава ЦБ Сергей Дубинин

4 декабря скончался Сергей Дубинин, известный экономист, государственный деятель и экс-глава Центробанка России.

Ему бы исполнилось 75 лет 10 декабря. О кончине Дубинина сообщил Центральный банк Российской Федерации.

Соболезнования от Банка России

Руководство Центробанка выразило глубокие соболезнования семье и друзьям Сергея Константиновича, пишет argumenti.ru.

Период руководства и вклад в экономику

Согласно информации, опубликованной на сайте ЦБ, Дубинин занимал пост председателя Банка России в непростое для российской экономики время — с 1995 по 1998 годы.

Регулятор подчеркнул, что Дубинин сыграл важную роль в осуществлении программы экономической стабилизации, в преодолении гиперинфляции, характерной для начала переходного периода, а также внес значительный вклад в развитие банковской системы России.