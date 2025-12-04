Новогодний сюрприз из Абхазии: мандарины готовятся к триумфальному возвращению

Абхазия удивила Россию рекордным урожаем лимонов

В 2025 году наблюдается значительное увеличение объёмов вывоза абхазских лимонов в Россию.

Фото: flikr.com by Tom Harpel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мандарины

По данным Государственного таможенного комитета республики, экспорт более чем удвоился по сравнению с показателями 2024 года.

Детализация экспортных показателей

Асида Квициния, глава управления таможенной статистики и анализа, сообщила, что с начала цитрусового сезона в октябре, из Абхазии в Россию было отправлено 413,9 тонны лимонов. Для сравнения в тот же период предыдущего года этот показатель составлял лишь 194,3 тонны. Таким образом, прирост составил 219,6 тонны.

Увеличение экспорта других фруктов

Помимо лимонов, отмечается рост экспорта хурмы и фейхоа. Объём вывезенной хурмы составил 413,8 тонны, что на 170,4 тонны превышает прошлогодний показатель. Экспорт фейхоа увеличился на 183,3 тонны и достиг 1 233 тонн. Однако экспорт мандаринов пока немного отстаёт от прошлогодних показателей и составляет 12 327,6 тонны, что на 1,6 тыс. тонн меньше, чем в аналогичный период 2024 года.

Ожидается, что пик сезона мандаринов придётся на середину декабря, когда экспортёры активизируют поставки к новогодним праздникам, пишет ТАСС.