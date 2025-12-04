Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прополка снижает рост злостных сорняков — "Дачный клуб"
Музыка снижает ощущение утомления во время тренировки
Оссобуко по-тоскански удивит ваших близких —Terra
Кокосовое и масло авокадо уменьшают трещины на пятках — Malatec
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Генератор получил риск повреждений при разрыве цепи — Аргументы и Факты
Крупные листья канны создали тропический акцент в саду, по данным Сiceksel
Индекс чистоты побережья учитывает массу и размеры мусора — ученый Ольга Лобчук
Масштабная вспышка денге и чикунгуньи зафиксирована на Кубе — Reuters

Экономика Германии рушится: страна достигла критической точки

Экономический кризис достиг апогея в Германии — Ляйбингер
Экономика

Крупнейшая промышленная федерация Германии бьёт тревогу: экономика страны переживает самый тяжёлый период со времён Второй мировой войны, пишет EADaiily.

Флаг Германии
Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Германии

Её представители критикуют правительство за бездействие на фоне продолжающегося спада промышленного производства, который длится уже четвертый год. 

Свободное падение экономики

Петер Ляйбингер, глава Федерации немецкой промышленности (BDI), выразил свою обеспокоенность и заявил о "свободном падении" немецкой экономики. Он прогнозирует "резкое сокращение" промышленного сектора к концу 2025 года.

Политические обвинения

Заявление BDI стало явным выпадом против канцлера Фридриха Мерца, который возглавляет непопулярную коалицию с социал-демократами. Мерц пришел к власти весной после выборов, на которых правые силы значительно усилили свои позиции.

Прогнозы и призывы к действиям

BDI ожидает падения производства на 2% в текущем году, что подтверждает четвертый год подряд снижения промышленного производства. Федерация призывает власти пересмотреть экономическую политику и четко определить приоритеты для повышения конкурентоспособности и роста.

Падение производства

Аналитики BDI сообщают, что в третьем квартале производство снизилось на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Успехи прошлого

Германия, которая долгое время была примером для других европейских стран, в 2010-х годах процветала благодаря экспортно-ориентированной модели, основанной на производстве товаров с высокой добавленной стоимостью и использовании дешевого российского газа.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Керамическая кружка подходит для заточки кухонных ножей — Malatec
Недвижимость
Керамическая кружка подходит для заточки кухонных ножей — Malatec
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Новости спорта
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Российские рыболовецкие суда нарастили уловы иваси и скумбрии в Тихом океане — ВНИРО
Экономика и бизнес
Российские рыболовецкие суда нарастили уловы иваси и скумбрии в Тихом океане — ВНИРО
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Озоновая дыра над Антарктидой в 2025-м оказалась заметно меньше нормы — CAMS
Она подаёт сигнал: вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Секунды удовольствия — тихая ловушка: находка внутри девушки подняла запретную тему всерьёз
Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер Генассамблея ООН не захотела узнать правду о похищении украинских детей Любовь Степушова
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
Конфискация превращается в бумеранг: почему план изъятия российских активов до сих пор не работает
Конфискация превращается в бумеранг: почему план изъятия российских активов до сих пор не работает
Последние материалы
Кокосовое и масло авокадо уменьшают трещины на пятках — Malatec
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Генератор получил риск повреждений при разрыве цепи — Аргументы и Факты
Крупные листья канны создали тропический акцент в саду, по данным Сiceksel
Индекс чистоты побережья учитывает массу и размеры мусора — ученый Ольга Лобчук
Масштабная вспышка денге и чикунгуньи зафиксирована на Кубе — Reuters
Частое мытьё разрушает защитный липидный слой кожи собак — ветеринары
20% рабочего времени топа должно быть посвящено охране труда — Денис Сугаипов
Марго Овсянникова посмеялась над мемами про Ларису Долину
Спрос на новогодний санаторный отдых вырос на 10–15% — Агентство Москва
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.