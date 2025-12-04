Экономика Германии рушится: страна достигла критической точки

Экономический кризис достиг апогея в Германии — Ляйбингер

Крупнейшая промышленная федерация Германии бьёт тревогу: экономика страны переживает самый тяжёлый период со времён Второй мировой войны, пишет EADaiily.

Её представители критикуют правительство за бездействие на фоне продолжающегося спада промышленного производства, который длится уже четвертый год.

Свободное падение экономики

Петер Ляйбингер, глава Федерации немецкой промышленности (BDI), выразил свою обеспокоенность и заявил о "свободном падении" немецкой экономики. Он прогнозирует "резкое сокращение" промышленного сектора к концу 2025 года.

Политические обвинения

Заявление BDI стало явным выпадом против канцлера Фридриха Мерца, который возглавляет непопулярную коалицию с социал-демократами. Мерц пришел к власти весной после выборов, на которых правые силы значительно усилили свои позиции.

Прогнозы и призывы к действиям

BDI ожидает падения производства на 2% в текущем году, что подтверждает четвертый год подряд снижения промышленного производства. Федерация призывает власти пересмотреть экономическую политику и четко определить приоритеты для повышения конкурентоспособности и роста.

Падение производства

Аналитики BDI сообщают, что в третьем квартале производство снизилось на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Успехи прошлого

Германия, которая долгое время была примером для других европейских стран, в 2010-х годах процветала благодаря экспортно-ориентированной модели, основанной на производстве товаров с высокой добавленной стоимостью и использовании дешевого российского газа.