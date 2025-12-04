Крупнейшая промышленная федерация Германии бьёт тревогу: экономика страны переживает самый тяжёлый период со времён Второй мировой войны, пишет EADaiily.
Её представители критикуют правительство за бездействие на фоне продолжающегося спада промышленного производства, который длится уже четвертый год.
Петер Ляйбингер, глава Федерации немецкой промышленности (BDI), выразил свою обеспокоенность и заявил о "свободном падении" немецкой экономики. Он прогнозирует "резкое сокращение" промышленного сектора к концу 2025 года.
Заявление BDI стало явным выпадом против канцлера Фридриха Мерца, который возглавляет непопулярную коалицию с социал-демократами. Мерц пришел к власти весной после выборов, на которых правые силы значительно усилили свои позиции.
BDI ожидает падения производства на 2% в текущем году, что подтверждает четвертый год подряд снижения промышленного производства. Федерация призывает власти пересмотреть экономическую политику и четко определить приоритеты для повышения конкурентоспособности и роста.
Аналитики BDI сообщают, что в третьем квартале производство снизилось на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Германия, которая долгое время была примером для других европейских стран, в 2010-х годах процветала благодаря экспортно-ориентированной модели, основанной на производстве товаров с высокой добавленной стоимостью и использовании дешевого российского газа.
