Смена лидера: Бангладеш обогнал Белоруссию в списке должников России

Бангладеш стал главным должником России
Экономика

Анализ данных Всемирного банка показывает, что Бангладеш заняла позицию крупнейшего должника России, обогнав своего многолетнего конкурента — Белоруссию.

Скрученные купюры долларов
Фото: Desingned by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скрученные купюры долларов

Долг Бангладеша и Белоруссии

В 2024 году задолженность южноазиатской страны перед Москвой значительно увеличилась, увеличившись почти на 19%, что привело к рекордному уровню в 7,8 миллиарда долларов, что является наивысшим показателем за всю современную историю.

В отличие от этого, долговые обязательства Белоруссии немного снизились — на 125 миллионов долларов, составив тем самым 7,6 миллиарда. В последний раз Бангладеш имела большую задолженность перед Россией, чем республика, в 2000 году.

Долг Индии, Египта и Вьетнама

Третье место в списке должников занимает Индия, чей долг увеличился на 19% и достиг 4,9 миллиарда долларов. В пятерку также попал Египет, задолженность которого выросла на 25% за последние 12 месяцев, составив 4,1 миллиарда, и Вьетнам, где долг остался на уровне 1,4 миллиарда долларов.

Долги у других стран

Также свыше миллиарда долларов должны Афганистан и Йемен. Остальные 31 страна имеют более скромные суммы задолженности. В частности, наименьшая сумма долга принадлежит Гренаде — всего 2000 долларов, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
