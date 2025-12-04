Законопроект о проверке психздоровья продавцов жилья провалился — юристы указали на риски

Росреестр отказался вводить медпроверку продавцов жилья — РБК

Ведомство не поддержало идею обязательной медицинской проверки продавцов недвижимости перед заключением сделок. В Росреестре заявили, что подобная мера нарушила бы конституционное право граждан на неприкосновенность частной жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный ответ ведомства председателю комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярославу Нилову.

Фото: commons.wikimedia.org by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Лариса Долина

Почему идею отклонили

Инициатива предусматривала проверку данных продавцов в психоневрологических и наркологических диспансерах, чтобы снизить риск мошеннических схем, известных как "бабушкина продажа". По мнению депутата, такие меры могли бы защитить добросовестных покупателей от утраты жилья после регистрации сделок.

Однако в Росреестре отметили, что сведения о состоянии здоровья граждан относятся к врачебной тайне, а её разглашение противоречит Конституции России. Кроме того, у сотрудников регистрационных органов нет правовых полномочий и медицинской квалификации для оценки дееспособности участников сделок.

"Сведения о здоровье составляют врачебную тайну, защита которой гарантируется Конституцией Российской Федерации", — говорится в ответе ведомства, приведённом РБК.

Аргументы против нововведения

Росреестр подчеркнул, что даже в случаях, когда мошенники вынуждали пожилых или социально уязвимых граждан продавать жильё, продавцы юридически оставались дееспособными. Это значит, что они имели право совершать сделки от собственного имени, несмотря на психологическое давление.

Ведомство считает, что обязательная проверка дееспособности не только нарушит права граждан, но и создаст избыточные бюрократические барьеры при оформлении недвижимости.

"Бабушкина схема" и дело Ларисы Долиной

Проблема получила широкую огласку после истории с певицей Ларисой Долиной, ставшей жертвой мошенников. В 2024 году она продала свою квартиру, но позже суд признал сделку недействительной и вернул артистке право собственности. Покупательница осталась без жилья и без денег.

Это решение подтвердил Второй кассационный суд, а затем Верховный суд РФ зарегистрировал жалобу на вердикты нижестоящих инстанций.

После дела Долиной в Госдуме усилилось внимание к защите покупателей и пенсионеров на рынке недвижимости. Глава комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов предложил принять новое постановление, которое бы уточнило порядок признания подобных сделок недействительными.

Плюсы и минусы инициативы проверки дееспособности

Преимущества, на которые указывали сторонники:

Возможность предотвратить сделки с недееспособными или обманутыми гражданами;

Повышение доверия к операциям на рынке недвижимости;

Защита пожилых продавцов от давления мошенников.

Недостатки, выделенные экспертами и ведомствами:

Нарушение конституционного права на тайну личной жизни и медицинских данных;

Риск утечки конфиденциальной информации;

Увеличение сроков и стоимости сделок;

Отсутствие у Росреестра полномочий и компетенций в сфере медицины.

Советы шаг за шагом: как безопасно купить жильё

Проверяйте историю квартиры. Запросите выписку из ЕГРН, чтобы убедиться, что у объекта нет обременений или судебных споров. Заключайте сделку у нотариуса. Он дополнительно проверит документы и подтвердит личность продавца. Обращайте внимание на доверенности. Если жильё продаётся по доверенности, убедитесь в её подлинности и сроках действия. Проверяйте дееспособность косвенно. По возможности пообщайтесь с владельцем лично — странное поведение или противоречивые ответы могут быть поводом насторожиться. Используйте безопасные расчёты. Лучше применять аккредитив или ячейку в банке, чтобы деньги перешли продавцу только после регистрации сделки.

Популярные вопросы о сделках с недвижимостью

Можно ли проверить дееспособность продавца законным способом?

Да, только через суд или по запросу опекунских органов. Регистрационные органы не имеют доступа к медицинским данным.

Что делать, если после сделки выяснилось, что продавец был недееспособен?

Покупатель может обратиться в суд для признания договора недействительным и вернуть средства, если докажет факт недееспособности.

Как защитить пожилого родственника от мошенников при продаже квартиры?

Лучше оформлять доверенность с нотариальным контролем, присутствовать при подписании документов и консультироваться с юристом.