Кошелёк в раздумьях: во сколько обойдётся Оливье в 2025 году

Главный ингредиент "Оливье" подорожал, но салат всё равно удивит ценой — АКОРТ
Экономика

В 2025 году стоимость базового набора ингредиентов для приготовления салата "Оливье" в крупных розничных сетях увеличилась на 2,1%.

Оливье по-советски
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Оливье по-советски

Информацию об этом предоставили в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). 

Стоимость "Оливье" на 4 персоны

Согласно сообщению, приготовление популярного новогоднего салата "Оливье" на четыре порции обойдется в 363 рубля, что на 2,1% дороже по сравнению с прошлым годом.

В состав набора входят картофель, солёные огурцы, яйца, варёная колбаса, зелёный горошек, репчатый лук, морковь и майонез. При расчёте учитывались минимальные цены на продукты, как отметили в АКОРТ.

Факторы, влияющие на цену

Аналитики считают, что умеренный рост цен на продукты для "Оливье" обусловлен снижением стоимости сезонных овощей, куриных яиц и майонеза. За год картофель, лук и морковь подешевели на 31%, 22% и 19% соответственно. Яйца и майонез стали доступнее на 14% и 13%. При этом подорожали консервированный горошек (+22%), солёные огурцы (+14%) и варёная колбаса (+2%).

Сравнение цен с Росстатом

По данным Росстата, средняя стоимость ингредиентов для "Оливье" на аналогичное количество порций по стране составляет 618 рублей, что на 41% превышает стоимость в сетевом ритейле.

Минимальная цена 300 грамм вареной колбасы в сетевых магазинах составляет 77 рублей, что на 55% ниже средней стоимости по всем торговым форматам. Банка солёных огурцов обойдётся минимум в 132 рубля, что на 34% дешевле, чем в среднем по стране, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
