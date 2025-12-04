OzonBank открывает двери: дебетовая карта для иностранцев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ozon Bank предлагает дебетовые карты для иностранцев из более чем 90 стран
Ozon Банк запустил программу оформления дебетовых карт для иностранных граждан, проживающих в Российской Федерации.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В пресс-службе банка сообщили, что услуга доступна для выходцев из более чем 90 государств.

Доступные страны и необходимые документы

В Ozon Банке уточнили, что оформить карту могут граждане Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Сербии, Турции, Узбекистана и других стран. Для оформления потребуется паспорт и документы, подтверждающие законное пребывание в России.

Преимущества карты

Дебетовая карта Ozon Банка предоставляет ряд преимуществ. Среди них: снятие наличных до 3 млн рублей в месяц, возможность совершения переводов, скидки на товары на маркетплейсе Ozon, кэшбэк до 25% в рублях на выбранные категории или товары за 1 рубль. Кроме того, клиенты могут получать зарплату на счёт в Ozon Банке.

Планы на будущее

В кредитной организации заявили о планах по расширению списка стран, граждане которых смогут получить карту, а также увеличению перечня финансовых услуг, доступных иностранным резидентам, сообщает ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
