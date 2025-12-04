Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Горбуша меняет географию: как Дальний Восток удивил Москву

Цена япономорской горбуши выше, а спрос растёт
Экономика

В этом году российский рынок начал активно использовать горбушу из подзоны Приморье благодаря неожиданно высоким подходам этой рыбы к побережью Хабаровского и Приморского края.

Горбуша в естественной среде обитания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Горбуша в естественной среде обитания

Коммерческий директор "Икорный.ПРО" Гузель Ахмеева рассказала, что клиенты из Москвы сначала были скептически настроены, рассматривали япономорскую горбушу наравне с обычной камчатской горбушей, но потом, попробовав, охотно переключились на эту рыбу, несмотря на более высокие цены.

Качество, которое удивило

Качество япономорской горбуши высоко оценили крупнейшие производители рыбной продукции в сегменте b2b. Оказалось, что сырьё для переработки отличное, и отходов почти нет. Даже в неразделанном виде многие переработчики адаптировали свои производства под новую рыбу.

Объём поставок и партнёрские связи

Объём сделок с япономорской горбушей оценивается на уровне 2-3 тыс. тонн, благодаря крепким партнёрским связям с хабаровскими рыбаками. В следующем году компания "Икорный.ПРО" планирует продвигать эту рыбу среди клиентов в западной части России.

Новые схемы доставки

В путину 2025 года трейдер продолжил тестировать новые логистические схемы для доставки рыбы с Дальнего Востока. Компания стала одной из первых, кто организовал отправку контейнеров по железной дороге из Хабаровска в западную часть страны.

Успешный эксперимент

Эксперимент с доставкой оказался успешным: контейнеры прибыли быстро, и клиенты остались довольны как качеством, так и ценой рыбы, пишет Fishnews.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
