Активы РФ стали оружием: конфликт вокруг замороженных средств вышел на новый уровень

Конфискация активов РФ нарушает суверенитет страны — политолог Бардин
Экономика

Если Евросоюз решится изъять российские активы, Москва вправе ответить "натуральными репарациями", конфисковав имущество европейских компаний. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил политолог, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин.

Дмитрий Медведев
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дмитрий Медведев

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своих соцсетях сообщил, что Россия будет готова забрать свои замороженные активы в виде "репараций в натуральной форме", если Евросоюз примет решение об их изъятии.

По словам Бардина, ситуация вокруг российских активов, размещенных за рубежом, имеет не только экономическое, но и политико-правовое измерение. Попытки Евросоюза конфисковать эти средства Бардин назвал грубым нарушением суверенных прав России и примером беспрецедентного давления на частные финансовые институты.

"Речь идет примерно о 140 миллиардах евро, которые были вложены Россией в ценные бумаги европейских предприятий через бельгийский инвестиционный фонд Euroclear. Эти активы принадлежат нашему государству, и изъятие их под предлогом выплат Украине — юридический абсурд. Фактически это покушение на суверенную собственность Российской Федерации", — подчеркнул политолог.

Он отметил, что заявление Медведева о "репарациях в натуральной форме" следует рассматривать как ответный и симметричный шаг. Россия, по словам Бардина, может применить аналогичный подход, используя зарубежные активы, имущество и собственность европейских компаний, находящиеся на своей территории.

"Натуральная репарация — это компенсация не деньгами, а имуществом. У Евросоюза есть активы и предприятия в России, и в случае незаконной конфискации российских средств Москва может применить зеркальные меры. Это будет справедливой и вполне законной реакцией на подобные действия", — пояснил эксперт.

Бардин также обратил внимание, что инициатива Евросоюза совпала по времени с переговорами президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, что может свидетельствовать о попытке Брюсселя сорвать процесс нормализации российско-американских отношений. По его мнению, такие шаги подрывают доверие к европейской финансовой системе и создают опасный прецедент произвольного обращения с суверенными активами.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
