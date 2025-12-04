Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конфискация активов РФ нарушает суверенитет страны — политолог Бардин
Фэн-шуй на 2026 год определяет огненную стихию главным элементом интерьера — Malatec
Смесь кокосового масла и масла авокадо снижает ломкость и пушистость волос — TV Foco
Мята, мелисса и петрушка дают много зелени в тени
Вспышки на Солнце могут влиять на здоровье уязвимых людей Сергей Пулинец
Geely прекратил поставки седана Emgrand в Россию- пресс-служба бренда
Гонконгский грипп протекает как обычный сезонный вирус — врач Беляева
Кудрявцева должна заплатить соседям за затопленную квартиру
Мышечная система человека включает около 650 мышц — FIT FOR FUN

Бензин пошёл на убыль? Водители спешат залить баки до подорожания

Цены на бензин в Пермском крае снизились — Росстат
Экономика

В Пермском крае средняя цена за литр бензина в период с 25 ноября по 1 декабря составила 63,81 рубля, что на 13 копеек ниже, чем неделю ранее (63,94 рубля).

Автозаправка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Автозаправка

Эти данные предоставлены Росстатом.

 Изменения цен на топливо

 Цена бензина марки АИ-92 снизилась на 15 копеек и составила 65,81 рубля.

 Стоимость АИ-95 уменьшилась на 12 копеек и теперь составляет 60,87 рубля.

 В то же время бензин АИ-98 подорожал на 10 копеек, достигнув 89,31 рубля.

Самое заметное повышение цены наблюдается у дизельного топлива (ДТ), которое подорожало на 22 копейки и теперь стоит 75,45 рубля.

 Общая динамика цен по стране

За указанный период снижение цен на автомобильный бензин зафиксировано в 45 регионах России, при этом максимальное падение было отмечено в Республике Хакасия — -10,1%.

 Рост цен в некоторых субъектах

Рост стоимости топлива наблюдался в 19 регионах, наиболее заметное увеличение произошло в Хабаровском крае, где бензин подорожал на 1,4%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин остались практически на прежнем уровне, сообщает РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Наука и техника
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Новости спорта
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм
Военные новости
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм
Популярное
Она подаёт сигнал: вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется

В 2025 году озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.

Озоновая дыра над Антарктидой в 2025-м оказалась заметно меньше нормы — CAMS
Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Секунды удовольствия — тихая ловушка: находка внутри девушки подняла запретную тему всерьёз
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Гордон назвала характер Кудрявцевой фекалиями: что разрушило их дружбу
Гордон назвала характер Кудрявцевой фекалиями: что разрушило их дружбу
Последние материалы
Гонконгский грипп протекает как обычный сезонный вирус — врач Беляева
Вспышки на Солнце могут влиять на здоровье уязвимых людей Сергей Пулинец
Geely прекратил поставки седана Emgrand в Россию- пресс-служба бренда
Кудрявцева должна заплатить соседям за затопленную квартиру
Мышечная система человека включает около 650 мышц — FIT FOR FUN
Цены на бензин в Пермском крае снизились — Росстат
Уксус помогает легко очистить рыбу от чешуи без скребков и кипятка
ВМС США расследуют исчезновение стратегического самолёта Mercury Daily Mail
Тюменские термы обеспечивают стабильную температуру воды — Яндекс Путешествия
Продвижение ВС РФ ухудшает позиции Киева на переговорах — политолог Баширов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.