Бензин пошёл на убыль? Водители спешат залить баки до подорожания

Цены на бензин в Пермском крае снизились — Росстат

В Пермском крае средняя цена за литр бензина в период с 25 ноября по 1 декабря составила 63,81 рубля, что на 13 копеек ниже, чем неделю ранее (63,94 рубля).

Эти данные предоставлены Росстатом.

Изменения цен на топливо

Цена бензина марки АИ-92 снизилась на 15 копеек и составила 65,81 рубля.

Стоимость АИ-95 уменьшилась на 12 копеек и теперь составляет 60,87 рубля.

В то же время бензин АИ-98 подорожал на 10 копеек, достигнув 89,31 рубля.

Самое заметное повышение цены наблюдается у дизельного топлива (ДТ), которое подорожало на 22 копейки и теперь стоит 75,45 рубля.

Общая динамика цен по стране

За указанный период снижение цен на автомобильный бензин зафиксировано в 45 регионах России, при этом максимальное падение было отмечено в Республике Хакасия — -10,1%.

Рост цен в некоторых субъектах

Рост стоимости топлива наблюдался в 19 регионах, наиболее заметное увеличение произошло в Хабаровском крае, где бензин подорожал на 1,4%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин остались практически на прежнем уровне, сообщает РБК.