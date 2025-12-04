Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нефтяной фронт расколот: Венгрия и Словакия готовят иск против ЕС

Венгрия и Словакия не согласны с ЕС по отказу от закупок газа и нефти из России
Экономика

Венгрия выражает категорическое несогласие с намерением Европейского союза прекратить закупки газа и нефти из России.

Петер Сийярто
Фото: commons.wikimedia.org by Cancillería del Ecuador from Ecuador, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Петер Сийярто

Петер Сийярто, возглавляющий МИД Венгрии, заявил, что страна совместно со Словакией ведёт юридическую подготовку к подаче иска в Европейский суд против данного решения.

Юридический вызов Брюсселю

"Речь идёт о российском природном газе и сырой нефти, поставки которых в Европу Брюссель хочет запретить… Как только в Брюсселе состоится окончательное голосование по этому решению, мы немедленно оспорим его в суде ЕС", — сообщил Сийярто, находясь в Брюсселе.

Он добавил, что необходимые юридические процедуры уже запущены.

Координация действий с партнёрами

Министр также упомянул о тесном взаимодействии со своим словацким коллегой. Подчеркнуто, что Венгрия и Словакия планируют скоординированно действовать и совместно отстаивать свои интересы в суде Европейского союза, сообщает "Взгляд" со ссылкой на РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
