Нефтяной фронт расколот: Венгрия и Словакия готовят иск против ЕС

Венгрия и Словакия не согласны с ЕС по отказу от закупок газа и нефти из России

Венгрия выражает категорическое несогласие с намерением Европейского союза прекратить закупки газа и нефти из России.

Петер Сийярто, возглавляющий МИД Венгрии, заявил, что страна совместно со Словакией ведёт юридическую подготовку к подаче иска в Европейский суд против данного решения.

Юридический вызов Брюсселю

"Речь идёт о российском природном газе и сырой нефти, поставки которых в Европу Брюссель хочет запретить… Как только в Брюсселе состоится окончательное голосование по этому решению, мы немедленно оспорим его в суде ЕС", — сообщил Сийярто, находясь в Брюсселе.

Он добавил, что необходимые юридические процедуры уже запущены.

Координация действий с партнёрами

Министр также упомянул о тесном взаимодействии со своим словацким коллегой. Подчеркнуто, что Венгрия и Словакия планируют скоординированно действовать и совместно отстаивать свои интересы в суде Европейского союза, сообщает "Взгляд" со ссылкой на РИА Новости.