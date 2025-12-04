Венгрия выражает категорическое несогласие с намерением Европейского союза прекратить закупки газа и нефти из России.
Петер Сийярто, возглавляющий МИД Венгрии, заявил, что страна совместно со Словакией ведёт юридическую подготовку к подаче иска в Европейский суд против данного решения.
"Речь идёт о российском природном газе и сырой нефти, поставки которых в Европу Брюссель хочет запретить… Как только в Брюсселе состоится окончательное голосование по этому решению, мы немедленно оспорим его в суде ЕС", — сообщил Сийярто, находясь в Брюсселе.
Он добавил, что необходимые юридические процедуры уже запущены.
Министр также упомянул о тесном взаимодействии со своим словацким коллегой. Подчеркнуто, что Венгрия и Словакия планируют скоординированно действовать и совместно отстаивать свои интересы в суде Европейского союза, сообщает "Взгляд" со ссылкой на РИА Новости.
В 2025 году озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.