Кошельки полнее на треть: новый год принесёт 80-летним пенсионерам прибавку

В январе 2026 года пенсии 80-летних россиян вырастут на 35% — экономист Балынин

Пенсии некоторых 80-летних россиян увеличатся на 35% в январе 2026 года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилые муж и жена за обеденным столом

Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Дополнительные выплаты и индексация

Получатели страховых пенсий по старости, которые отмечают 80-летие в декабре, в январе 2026 года получат дополнительно увеличенные выплаты на 11 тысяч рублей. Эта сумма включает фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 9,58 тысяч рублей и надбавку за уход в 1414 рублей.

Если, к примеру, страховая пенсия такого пенсионера в декабре 2025 года составляла 40 тысяч рублей, то в январе 2026 года она вырастет до 54 тысяч рублей. Таким образом, страховая пенсия по старости будет на 35% выше, чем в декабре, сообщает Газета.Ru.

Причины повышения пенсий

По словам Балынина, на такое увеличение повлияют индексация страховых пенсий на 7,6%, удвоение фиксированной выплаты и включение в нее надбавки за уход.