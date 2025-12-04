Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смесь перекиси и мыла помогает убрать стойкие пятна пота с белых тканей — Malatec
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Пылевые клещи усилили зимние аллергические реакции у собак — кинолог Голубев
Корпоративные образы с элементами винтажа и иронии вошли в тренды 2026 года
Шаляпин прибегает к уколам, чтобы побороть тягу к сладкому
Вейник остроцветковый держит форму даже под снегом
Евросоюз рискует потерять миллиарды из-за конфискации активов России
Растяжка в постели улучшает подвижность суставов у людей старше 60 лет
Масло кокоса и алоэ вера снижают пушистость и ломкость волос

Кошельки полнее на треть: новый год принесёт 80-летним пенсионерам прибавку

В январе 2026 года пенсии 80-летних россиян вырастут на 35% — экономист Балынин
Экономика

Пенсии некоторых 80-летних россиян увеличатся на 35% в январе 2026 года. 

Пожилые муж и жена за обеденным столом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилые муж и жена за обеденным столом

Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Дополнительные выплаты и индексация

Получатели страховых пенсий по старости, которые отмечают 80-летие в декабре, в январе 2026 года получат дополнительно увеличенные выплаты на 11 тысяч рублей. Эта сумма включает фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 9,58 тысяч рублей и надбавку за уход в 1414 рублей.

Если, к примеру, страховая пенсия такого пенсионера в декабре 2025 года составляла 40 тысяч рублей, то в январе 2026 года она вырастет до 54 тысяч рублей. Таким образом, страховая пенсия по старости будет на 35% выше, чем в декабре, сообщает Газета.Ru.

Причины повышения пенсий

По словам Балынина, на такое увеличение повлияют индексация страховых пенсий на 7,6%, удвоение фиксированной выплаты и включение в нее надбавки за уход.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
В московской клинике обнаружили презерватив внутри девушки спустя 9 дней
Здоровье
В московской клинике обнаружили презерватив внутри девушки спустя 9 дней
Кевин Кестер раскрыл принципы тренировок после пятидесяти — City Lifestyle
Новости спорта
Кевин Кестер раскрыл принципы тренировок после пятидесяти — City Lifestyle
Керамическая кружка подходит для заточки кухонных ножей — Malatec
Недвижимость
Керамическая кружка подходит для заточки кухонных ножей — Malatec
Популярное
Она подаёт сигнал: вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется

В 2025 году озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.

Озоновая дыра над Антарктидой в 2025-м оказалась заметно меньше нормы — CAMS
Среднеспелый томат Кёнигсберг созревает за 110 дней — KrasnodarMedia.su
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
Секунды удовольствия — тихая ловушка: находка внутри девушки подняла запретную тему всерьёз
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Эти машины почти не знают дороги в сервис: названы самые надёжные авто десятилетия
В Евросоюзе не хотят давать гарантии Бельгии по российским активам
В Евросоюзе не хотят давать гарантии Бельгии по российским активам
Последние материалы
Масло кокоса и алоэ вера снижают пушистость и ломкость волос
Сеть Arche предложила вечеринку парам, зачавшим детей в отелях — CNN
ИИ обучают распознавать конфигурации перед всплеском волн — Science&Vie
Позвонки древней акулы нашли в Северной Австралии — iefimerida
Попробуйте рецепт гибрида омлета и сырников — "Белновости"
Набор жира на животе свазан с хроническим стрессом — Ческин
В январе 2026 года пенсии 80-летних россиян вырастут на 35% — экономист Балынин
Зимние закупки семян расширили выбор редких гибридов по данным Нового очага
Зимний бензин обеспечил уверенный запуск в мороз по данным Ингосстраха
Талия свыше нормы повышает риск диабета и ССЗ — терапевт Тыртов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.