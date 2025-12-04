Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Пылевые клещи усилили зимние аллергические реакции у собак — кинолог Голубев
Корпоративные образы с элементами винтажа и иронии вошли в тренды 2026 года
Шаляпин прибегает к уколам, чтобы побороть тягу к сладкому
Вейник остроцветковый держит форму даже под снегом
Растяжка в постели улучшает подвижность суставов у людей старше 60 лет
Масло кокоса и алоэ вера снижают пушистость и ломкость волос
Сеть Arche предложила вечеринку парам, зачавшим детей в отелях — CNN
ИИ обучают распознавать конфигурации перед всплеском волн — Science&Vie

Эффект бумеранга: конфискация активов России ударит по Европе больнее, чем ожидалось — кто пострадает

Евросоюз рискует потерять миллиарды из-за конфискации активов России
Экономика

Страны Евросоюза могут потерять как минимум 190 миллиардов долларов своих вложений в российскую экономику, если активы России будут конфискованы в рамках выдачи "репарационного кредита" Украине. 

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

 Блокировка активов в Euroclear  

На сегодняшний день на счетах бельгийского Euroclear заблокировано российских активов на сумму примерно 209 миллиардов долларов по текущему курсу. Если ЕС примет решение о конфискации этих средств, то сумма потерь для стран Евросоюза на 2024 год может составить минимум 190 миллиардов долларов.

 Наиболее пострадавшие страны  

Особенно сильно могут пострадать следующие страны:  

  • Кипр — 100 миллиардов долларов,
  •  Германия — 20,1 миллиарда,  
  • Нидерланды — 16,1 миллиарда,
  • Франция — 15,1 миллиарда,  
  • Италия — 13 миллиардов.  

 Запрет на вывод средств  

С учётом запрета на вывод средств недружественными резидентами, которые были вложены в российскую экономику до начала санкционной войны, сумма потерь может оказаться еще больше. Выводить эти средства можно только по решению специальной правительственной комиссии, пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Наука и техника
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм
Военные новости
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм
Популярное
Она подаёт сигнал: вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется

В 2025 году озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.

Озоновая дыра над Антарктидой в 2025-м оказалась заметно меньше нормы — CAMS
Среднеспелый томат Кёнигсберг созревает за 110 дней — KrasnodarMedia.su
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
Секунды удовольствия — тихая ловушка: находка внутри девушки подняла запретную тему всерьёз
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Эти машины почти не знают дороги в сервис: названы самые надёжные авто десятилетия
В Евросоюзе не хотят давать гарантии Бельгии по российским активам
В Евросоюзе не хотят давать гарантии Бельгии по российским активам
Последние материалы
Масло кокоса и алоэ вера снижают пушистость и ломкость волос
Сеть Arche предложила вечеринку парам, зачавшим детей в отелях — CNN
ИИ обучают распознавать конфигурации перед всплеском волн — Science&Vie
Позвонки древней акулы нашли в Северной Австралии — iefimerida
Попробуйте рецепт гибрида омлета и сырников — "Белновости"
Набор жира на животе свазан с хроническим стрессом — Ческин
В январе 2026 года пенсии 80-летних россиян вырастут на 35% — экономист Балынин
Зимние закупки семян расширили выбор редких гибридов по данным Нового очага
Зимний бензин обеспечил уверенный запуск в мороз по данным Ингосстраха
Талия свыше нормы повышает риск диабета и ССЗ — терапевт Тыртов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.