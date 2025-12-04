Эффект бумеранга: конфискация активов России ударит по Европе больнее, чем ожидалось — кто пострадает

Страны Евросоюза могут потерять как минимум 190 миллиардов долларов своих вложений в российскую экономику, если активы России будут конфискованы в рамках выдачи "репарационного кредита" Украине.
На сегодняшний день на счетах бельгийского Euroclear заблокировано российских активов на сумму примерно 209 миллиардов долларов по текущему курсу. Если ЕС примет решение о конфискации этих средств, то сумма потерь для стран Евросоюза на 2024 год может составить минимум 190 миллиардов долларов.
Особенно сильно могут пострадать следующие страны:
С учётом запрета на вывод средств недружественными резидентами, которые были вложены в российскую экономику до начала санкционной войны, сумма потерь может оказаться еще больше. Выводить эти средства можно только по решению специальной правительственной комиссии, пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.
