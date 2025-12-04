Эффект бумеранга: конфискация активов России ударит по Европе больнее, чем ожидалось — кто пострадает

Евросоюз рискует потерять миллиарды из-за конфискации активов России

Страны Евросоюза могут потерять как минимум 190 миллиардов долларов своих вложений в российскую экономику, если активы России будут конфискованы в рамках выдачи "репарационного кредита" Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Блокировка активов в Euroclear

На сегодняшний день на счетах бельгийского Euroclear заблокировано российских активов на сумму примерно 209 миллиардов долларов по текущему курсу. Если ЕС примет решение о конфискации этих средств, то сумма потерь для стран Евросоюза на 2024 год может составить минимум 190 миллиардов долларов.

Наиболее пострадавшие страны

Особенно сильно могут пострадать следующие страны:

Кипр — 100 миллиардов долларов,

Германия — 20,1 миллиарда,

Нидерланды — 16,1 миллиарда,

Франция — 15,1 миллиарда,

Италия — 13 миллиардов.

Запрет на вывод средств

С учётом запрета на вывод средств недружественными резидентами, которые были вложены в российскую экономику до начала санкционной войны, сумма потерь может оказаться еще больше. Выводить эти средства можно только по решению специальной правительственной комиссии, пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.