Вход только по лицензиям: ЦБ открывает двери в криптомир

ЦБ планирует завершить создание нормативной базы для крипторынка
Экономика

Центральный Банк Российской Федерации намерен завершить создание нормативной базы для торговли цифровыми валютами к 2026 году.

Рост биткоина
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рост биткоина

Согласно новому подходу, будет сформирована комплексная система посредничества, включающая брокерские фирмы, депозитарные организации и обязательное лицензирование операций с криптоактивами. Об этом заявил Андрей Яцков, возглавляющий департамент брокерского обслуживания ВТБ, на 16-м Инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

Интерес ВТБ к новому рынку

Яцков отметил, что брокер "ВТБ Мои Инвестиции" планирует активно участвовать в этом новом, контролируемом государством секторе и получить необходимую лицензию от ЦБ для предоставления клиентам услуг по приобретению криптовалюты и различных криптоинструментов.

Цель регулирования

По мнению ЦБ, новое регулирование должно заменить собой нелегальный рынок. Все транзакции с криптоактивами будут проводиться исключительно через лицензированных финансовых посредников, что обеспечит прозрачность и контроль, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
