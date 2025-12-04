Хитрый план с недвижимостью: вот почему это важно знать

Росреестр отклонил предложение о проверках здоровья продавцов недвижимости

Предложение о введении обязательной медицинской проверки продавцов недвижимости перед совершением сделки купли-продажи было отклонено Росреестром, который указал на его противоречие конституционным гарантиям неприкосновенности частной жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Belchers Albert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ключ в замке

Предметом беспокойства являются данные о состоянии здоровья, хранящиеся в психоневрологических и наркологических учреждениях. Об этом стало известно из ответа Росреестра на официальный запрос председателя думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова. Инициатива была направлена на противодействие мошенническим схемам, использующимся при продаже жилья.

Запрос депутата Нилова и позиция Росреестра

В конце октября Нилов обратился в Росреестр и Генеральную прокуратуру с предложением о введении обязательной процедуры проверки дееспособности продавцов жилья. Он выразил уверенность в том, что подобные меры позволят эффективнее защищать интересы покупателей после завершения регистрации сделки.

Аргументы против инициативы

В официальном ответе ведомство заявило о нецелесообразности внесения изменений в российское законодательство, которые предусматривали бы обязательные проверки Росреестром данных о состоянии здоровья продавца, полученных из психоневрологических и наркологических диспансеров, пишет РБК.