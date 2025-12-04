Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Недостаток гормонов щитовидки повышает уязвимость суставов к травм — Герхардт
Чесночную пасту для ароматных домашних гренок используют повара
Бархатные муравьи обладают одним из самых болезненных укусов
Томаты "Оранжевый Монстр Флэдхеда" имеют фруктовый вкус
Tenet ворвался в топ-3 продаж кроссоверов ноября
Отруби действуют как мягкое отшелушивающее средство для кожи
Минфин сообщил о падении нефтегазовых доходов на 33,8% в ноябре
Удмуртия начнёт учет пострадавших от частных застройщиков в сфере ИЖС
Отмечен рост рисков при покупке икры перед праздниками

Хитрый план с недвижимостью: вот почему это важно знать

Росреестр отклонил предложение о проверках здоровья продавцов недвижимости
Экономика

Предложение о введении обязательной медицинской проверки продавцов недвижимости перед совершением сделки купли-продажи было отклонено Росреестром, который указал на его противоречие конституционным гарантиям неприкосновенности частной жизни.

Ключ в замке
Фото: commons.wikimedia.org by Belchers Albert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ключ в замке

Предметом беспокойства являются данные о состоянии здоровья, хранящиеся в психоневрологических и наркологических учреждениях. Об этом стало известно из ответа Росреестра на официальный запрос председателя думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова. Инициатива была направлена на противодействие мошенническим схемам, использующимся при продаже жилья.

Запрос депутата Нилова и позиция Росреестра

В конце октября Нилов обратился в Росреестр и Генеральную прокуратуру с предложением о введении обязательной процедуры проверки дееспособности продавцов жилья. Он выразил уверенность в том, что подобные меры позволят эффективнее защищать интересы покупателей после завершения регистрации сделки.

Аргументы против инициативы

В официальном ответе ведомство заявило о нецелесообразности внесения изменений в российское законодательство, которые предусматривали бы обязательные проверки Росреестром данных о состоянии здоровья продавца, полученных из психоневрологических и наркологических диспансеров, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Котята, выросшие одни, чаще становятся тревожными — Lemagduchat
Домашние животные
Котята, выросшие одни, чаще становятся тревожными — Lemagduchat
Атака на морской терминал КТК приведёт к значительным убыткам для западных компаний
Экономика и бизнес
Атака на морской терминал КТК приведёт к значительным убыткам для западных компаний
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Домашние животные
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Популярное
Она подаёт сигнал: вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется

В 2025 году озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.

Озоновая дыра над Антарктидой в 2025-м оказалась заметно меньше нормы — CAMS
Среднеспелый томат Кёнигсберг созревает за 110 дней — KrasnodarMedia.su
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
В Евросоюзе не хотят давать гарантии Бельгии по российским активам
Эти машины почти не знают дороги в сервис: названы самые надёжные авто десятилетия
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Последние материалы
Бархатные муравьи обладают одним из самых болезненных укусов
Томаты "Оранжевый Монстр Флэдхеда" имеют фруктовый вкус
Tenet ворвался в топ-3 продаж кроссоверов ноября
Отруби действуют как мягкое отшелушивающее средство для кожи
Минфин сообщил о падении нефтегазовых доходов на 33,8% в ноябре
Удмуртия начнёт учет пострадавших от частных застройщиков в сфере ИЖС
Отмечен рост рисков при покупке икры перед праздниками
Мигрень можно контролировать с помощью йоги и легкой растяжки
Таинственные облака предупреждают о штормах за тысячи километров — AGU Advances
Использовать майонез и масло для мягкого теста беляшей рекомендуют повара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.