Нефтегазовая пропасть: доходы бюджета России в ноябре терпят крушение

Минфин сообщил о падении нефтегазовых доходов на 33,8% в ноябре
Экономика

Согласно данным Министерства финансов Российской Федерации, поступления от нефтегазового сектора в российский бюджет в ноябре 2025 года сократились на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 530,9 млрд рублей, в то время как годом ранее было зафиксировано 801,7 млрд рублей.

Экономика
Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License
Экономика

Выплата налога на добавленный доход

Если сравнивать с октябрем 2025 года, то снижение доходов составило 40,2% (530,9 млрд рублей против 888,6 млрд рублей). Такое падение в основном связано с квартальной выплатой налога на добавленный доход (НДД) в октябре, объём которого достиг 327,8 млрд рублей.

Показатель прошлого года

В период с января по ноябрь текущего года нефтегазовые доходы снизились на 21,4%, достигнув отметки в 8,029 трлн рублей. За аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 10,341 трлн рублей, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
