Российский кошелёк против сладкого соблазна: цены на новогодние подарки

Средняя стоимость новогоднего сладкого подарка для россиян в текущем году, по оценкам аналитиков "Платформы ОФД", составит примерно 679 рублей.
Эксперты, изучившие данные о продажах с начала октября по конец ноября текущего и прошлого годов, установили, что средняя цена готового сладкого набора выросла на 9%, достигнув 679 рублей. Количество приобретенных подарков увеличилось на 7%.
Аналитики подчеркивают, что активное продвижение новогоднего ассортимента розничными сетями сыграло ключевую роль в увеличении продаж.
В отличие от прошлого года, магазины и онлайн-платформы начали предлагать праздничные товары значительно раньше, что позволило им начать активные продажи уже в октябре и получить значительную выручку до наступления зимы. Большая часть спроса была удовлетворена заранее.
В ноябре тенденция роста продаж продолжилась благодаря масштабным акциям, таким как "черная пятница" и распродажа 11.11, отмечают авторы исследования, пишет РИА Новости.
