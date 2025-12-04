Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российский кошелёк против сладкого соблазна: цены на новогодние подарки

Сладкие подарки стали дороже — аналитики
Экономика

Средняя стоимость новогоднего сладкого подарка для россиян в текущем году, по оценкам аналитиков "Платформы ОФД", составит примерно 679 рублей. 

Конфеты
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Lindqvist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Конфеты

Анализ цен и спроса

Эксперты, изучившие данные о продажах с начала октября по конец ноября текущего и прошлого годов, установили, что средняя цена готового сладкого набора выросла на 9%, достигнув 679 рублей. Количество приобретенных подарков увеличилось на 7%.

Влияние маркетинговых стратегий

Аналитики подчеркивают, что активное продвижение новогоднего ассортимента розничными сетями сыграло ключевую роль в увеличении продаж.

Ранний старт продаж

В отличие от прошлого года, магазины и онлайн-платформы начали предлагать праздничные товары значительно раньше, что позволило им начать активные продажи уже в октябре и получить значительную выручку до наступления зимы. Большая часть спроса была удовлетворена заранее.

Поддержка распродаж

В ноябре тенденция роста продаж продолжилась благодаря масштабным акциям, таким как "черная пятница" и распродажа 11.11, отмечают авторы исследования, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
