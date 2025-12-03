Жалобы растут, счета увеличиваются: британская Thames Water не перестаёт поражать клиентов

Компания Thames обслуживает приблизительно 16 миллионов клиентов — это около четверти населения Великобритании, преимущественно в Лондоне и некоторых районах южной Англии.
С начала прошлого года количество жалоб от клиентов увеличилось почти вдвое, и большая часть из них связана с ростом тарифов. В апреле этого года Thames повысила тарифы на 40%, что вызвало недовольство.
Крис Уэстон, исполнительный директор Thames Water, признал в отчёте за первое полугодие, что в этом году счета выросли значительно, он также отметил, что понимает, с какими трудностями это сопряжено для многих.
Ранее компания подверглась жёсткой критике за неспособность справляться с утечками, прекращать сброс сточных вод и обновлять устаревшую инфраструктуру, сообщает BBC.
