Жалобы растут, счета увеличиваются: британская Thames Water не перестаёт поражать клиентов

Британская Thames Water столкнулась с валом жалоб после повышения тарифов
Экономика

Компания Thames обслуживает приблизительно 16 миллионов клиентов — это около четверти населения Великобритании, преимущественно в Лондоне и некоторых районах южной Англии. 

Лондон
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лондон

 Рост жалоб и тарифов

С начала прошлого года количество жалоб от клиентов увеличилось почти вдвое, и большая часть из них связана с ростом тарифов. В апреле этого года Thames повысила тарифы на 40%, что вызвало недовольство.

 Финансовые проблемы клиентов

Крис Уэстон, исполнительный директор Thames Water, признал в отчёте за первое полугодие, что в этом году счета выросли значительно, он также отметил, что понимает, с какими трудностями это сопряжено для многих.

Ранее компания подверглась жёсткой критике за неспособность справляться с утечками, прекращать сброс сточных вод и обновлять устаревшую инфраструктуру, сообщает BBC.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
