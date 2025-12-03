Премиум-товары в приоритете: россияне выбирают маркетплейсы

Онлайн-платформы зафиксировали взрывной рост продаж дорогих товаров — Easy Commerce

Российские потребители всё увереннее совершают покупки дорогостоящих товаров через онлайн-платформы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Интернет-шопинг

Согласно данным Ozon, в период с января по сентябрь 2025 года, объём продаж автомобилей достиг 4,2 млрд рублей, что в 3,7 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Также отмечается увеличение спроса на сумки премиум-класса (дороже 60 тыс. руб.), объём продаж вырос вдвое. По мнению экспертов, это обусловлено активными промо-кампаниями маркетплейсов, искажающими восприятие покупателями реальной стоимости товаров.

Отношение потребителей к люксовым брендам на маркетплейсах

Согласно исследованию Easy Commerce, половина покупателей положительно относится к появлению премиальных брендов на онлайн-платформах, и лишь незначительное количество (3%) считает, что таким товарам не место в этом сегменте. По данным аналитиков, большинство (68%) потребителей предпочитают приобретать дорогие товары непосредственно на маркетплейсе, без посещения официального сайта бренда.

Рост продаж отдельных категорий товаров

В период с января по сентябрь 2025 года наблюдался значительный рост продаж в различных категориях дорогостоящих товаров: на Ozon продажи автомобилей выросли в 3,7 раза, достигнув 4,2 млрд рублей, а продажи сумок дороже 60 тыс. рублей увеличились вдвое, составив 209,7 млрд рублей.

На Wildberries продажи бытовой техники премиум-класса (дороже 60 тыс. руб.) выросли в 3,3 раза и достигли 1,4 млрд рублей. "Яндекс Маркет" также зафиксировал увеличение продаж антиквариата в 2,2 раза, до 16,8 млн рублей. Представители онлайн-платформ подтверждают тенденцию роста продаж дорогостоящих товаров, согласно "Ъ".