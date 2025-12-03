Невероятный спад: россияне стали меньше покупать красную икру

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Согласно NTech, объёмы реализации красной икры на российском рынке в период с января по сентябрь 2025 года продемонстрировали значительное уменьшение. 

В количественном выражении падение составило 45,1%, тогда как в денежном выражении оборот сократился на 10,1%.

Спад покупательского интереса

В компании NTech констатируют, что в 2025 году наблюдается спад покупательского интереса к икре, как в плане приобретаемых килограммов, так и в отношении потраченных денежных средств.

Незначительное увеличение оптовых цен

Что касается ценовой политики на икру в преддверии новогодних праздников, Леонид Ардалионов, руководитель аналитического отдела NTech, подчеркнул, что стоимость будет определяться договорённостями между торговыми сетями и поставщиками. Он предположил, что оптовые цены могут незначительно увеличиться, однако это не окажет существенного влияния на розничные цены.

Маркетинговые приёмы торговых сетей

Ардалионов также обратил внимание на роль маркетинговых приёмов, используемых крупными торговыми сетями. По его словам, федеральные сети часто прибегают к снижению цен на определённые товары, в том числе и на икру, с целью привлечения покупателей, после чего реализуют другие товары по стандартным ценам.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
