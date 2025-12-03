Рубль дешевеет: названы причины и важные детали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В следующем году возможное ослабление рубля до 90 и более рублей за доллар спрогнозировал глава ВТБ Андрей Костин.

Российский рубль
Фото: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российский рубль

 Факторы влияния на курс

Костин обозначил несколько ключевых факторов, способствующих снижению курса:

  • уменьшение внебюджетной продажи валюты со стороны Центрального банка;
  • снижение доходов бюджета из-за падения цен на нефть и увеличения дисконтов.

 Положительные аспекты ослабления рубля

Тем не менее, Костин не считает ослабление рубля чем-то плохим. Он подчеркнул, что для экспортёров и бюджета повышение стоимости рубля до 90 плюс может иметь благоприятный эффект, пишет РБК со ссылкой на телеканал "Россия 1".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
