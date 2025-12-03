Россия столкнётся с дефицитом рабочих рук — самые неожиданные профессии станут ключевыми для экономики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В ближайшие годы российский рынок труда столкнётся с острым дефицитом квалифицированных рабочих. Самыми востребованными профессиями станут швеи и сварщики. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", передаёт РИА Новости.

Студенты физфака МГУ на лекции
Фото: commons.wikimedia.org by Tripalina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Студенты физфака МГУ на лекции

Востребованные рабочие профессии ближайших лет

По словам Голиковой, правительство завершает формирование прогноза потребностей трудовых ресурсов на ближайшие семь лет.

"Буквально на днях мы завершаем формирование прогноза потребностей трудовых ресурсов на следующий семилетний период. И вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это сварщики и швеи", — заявила вице-премьер.

Такие профессии становятся особенно значимыми на фоне промышленного и инфраструктурного развития, где растёт спрос на специалистов с прикладными навыками.

Почему спрос растёт

По оценке экспертов, востребованность рабочих профессий объясняется рядом причин. Во-первых, Россия активно развивает производственный сектор, включая строительство, транспорт и машиностроение. Во-вторых, заметна нехватка квалифицированных кадров среднего звена — мастеров, токарей, швей, сварщиков, монтажников.

Кроме того, в последние годы правительство делает ставку на развитие профобразования. В стране обновляются колледжи, создаются региональные центры компетенций, ориентированные на стандарты WorldSkills. Это позволяет выпускникам получать не только базовые знания, но и практические навыки, востребованные на рынке.

Интерес школьников и новые программы

Ранее в Фонде гуманитарных проектов сообщили, что российские школьники всё чаще пробуют себя в необычных направлениях. В Тамбовской области подростки интересуются молекулярной биологией, а в Липецкой осваивают пилотирование квадрокоптеров.

Также в школах планируют внедрить программы для учеников, не сдавших ОГЭ. Они смогут получить рабочие специальности по упрощённым программам, где основной акцент будет сделан на практике.

"Это важная инициатива, которая позволит ребятам освоить востребованную профессию, однако нужно обучать их по упрощённой программе, не погружаясь в общеобразовательные дисциплины", — подчеркнула научный сотрудник ВШГУ Президентской академии Наталья Тарасова.

Сравнение: рабочие профессии и IT-сфера

Параметр Рабочие специальности IT-профессии
Образование Среднее профобразование Высшее или дополнительное
Время обучения 1,5-3 года 4-6 лет
Практическая подготовка Высокая, на предприятиях Чаще дистанционная
Уровень спроса в регионах Очень высокий Сосредоточен в крупных городах
Социальная значимость Ключевая для промышленности Высокая для цифрового сектора

Плюсы и минусы рабочих профессий

Плюсы Минусы
Стабильный спрос на рынке труда Высокие физические нагрузки
Возможность раннего трудоустройства Не всегда высокая заработная плата в регионах
Поддержка государства и участие в нацпроектах Требуются строгие нормы безопасности
Возможность карьерного роста до мастера или технолога Ограниченный выбор для дистанционной работы

Советы шаг за шагом: как выбрать рабочую профессию

  1. Оцените свои интересы и способности. Если вы любите работать руками, создавать и видеть результат — технические профессии подойдут.

  2. Изучите региональный рынок. Узнайте, какие специалисты востребованы в вашем городе.

  3. Выберите колледж или техникум. Лучше отдавать предпочтение учреждениям, участвующим в программах WorldSkills.

  4. Стажируйтесь во время обучения. Практика повышает шансы на трудоустройство.

  5. Повышайте квалификацию. Рабочие профессии тоже развиваются — обучение новым технологиям увеличивает доход.

Популярные вопросы о рабочих профессиях

Сколько зарабатывает сварщик или швея?

Средняя зарплата сварщика в России — от 60 до 120 тысяч рублей в зависимости от региона и квалификации. Швеи зарабатывают от 40 до 80 тысяч рублей, но мастера узкого профиля могут получать больше.

Где обучают этим профессиям?

Почти во всех регионах работают колледжи, техникумы и центры профподготовки. Существуют федеральные программы с бесплатным обучением по востребованным специальностям.

Можно ли после колледжа продолжить образование?

Да, выпускники могут поступить в вузы по сокращённым программам, особенно по инженерным направлениям.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
