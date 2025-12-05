Падение по стране и всплеск в Петербурге: как изменился рынок новостроек в 2025 году

Вывод новых ЖК в России снизился на 14,8% за 11 месяцев — Дом. РФ

Темпы вывода новых проектов на рынок жилья в России продолжают расходиться по регионам: в целом по стране запусков становится меньше, а в Петербурге — наоборот, больше. При этом динамика в Северной столице выглядит неровной по месяцам, но уверенной в годовом сравнении. На фоне этих цифр особенно заметно, как по-разному чувствуют себя Петербург и Ленинградская область, хотя рынок у них общий. Об этом сообщает Дом. РФ.

Что случилось в ноябре 2025 года: Петербург вырос, Россия снизилась

В ноябре 2025 года в Петербурге в продажу вывели 126 тыс. кв. м жилья. Это на 56 тыс. кв. м меньше, чем в октябре, но почти вдвое больше результата ноября 2024 года. В сумме за 10 месяцев год к году в городе фиксируется рост на 45%, а по итогам 11 месяцев — плюс 48%: то есть девелоперы заметно активнее запускают новые очереди и корпуса, чем год назад.

Общероссийская картина при этом обратная. За январь-ноябрь на рынок вывели на 14,8% меньше нового жилья, чем за тот же период годом ранее, а сравнение "ноябрь к ноябрю" показывает уменьшение на 13,3%. Похожую оценку по падению темпов запусков по стране публиковали и на базе подсчётов Дом. РФ за более ранний период 2025 года — тенденция к снижению сохранялась.

Ленинградская область: провал в ноябре, но итог года пока держится

Отдельно выделяется Ленобласть. Там ноябрьский результат оказался на 22 тыс. кв. м ниже октябрьского, а год к году в ноябре запуск новостроек просел более чем в четыре раза — с 206 тыс. кв. м в 2024 году до 50 тыс. кв. м в 2025-м. В то же время совокупно "с начала года" объём вывода в продажу в области всё ещё выше прошлогоднего: 1,298 млн кв. м против 1,179 млн кв. м. Такая комбинация обычно означает, что часть запусков сместилась на другие месяцы: рынок мог "выстрелить" раньше, а в ноябре просто взять паузу.

Что показывает статистика BN: больше квартир в стартах и роль крупных проектов

Схожую логику подтверждают и данные Центра аналитики BN (ноябрьская статистика ещё не опубликована). В Петербурге и ближайших пригородах за 10 месяцев 2025 года стартовали продажи в жилых комплексах, рассчитанных суммарно на 59,86 тыс. квартир — это на 25,8% больше, чем за тот же период 2024 года.

Такое распределение важно для понимания рынка: рост "в целом" часто складывается не из десятков небольших запусков, а из нескольких очень ёмких очередей. Поэтому месяц к месяцу возможны ощутимые качели, даже если годовой итог остаётся в плюсе.

Почему в одном регионе рост, а по стране спад: несколько практичных причин

Разница динамики не обязательно означает, что "где-то всё хорошо, а где-то плохо". Чаще это про разные стратегии и разные ограничения. На уровне страны девелоперы могут осторожнее открывать новые продажи из-за удорожания проектного финансирования, выбора темпов строительства и оценки спроса. На уровне Петербурга рост может объясняться тем, что часть проектов "дозрела" до вывода очередей именно в 2025 году, а также тем, что крупные игроки активнее перераспределяют запуск между городом и ближайшими пригородами.

Важный фон для понимания осторожности девелоперов — доля непроданных квартир и темпы реализации. Когда продажи идут медленно, растут расходы на обслуживание проектного финансирования, и девелоперу сложнее решиться на новые старты. Такой риск отмечали и участники рынка в материалах о Петербурге и Ленобласти: низкая доля реализованного объёма способна давить на финансовую устойчивость проекта.

Петербург, Ленобласть и Россия — в чём ключевые различия

Петербург по итогам 2025 года выглядит "рынком активных стартов": в городе заметен рост вывода в продажу год к году и регулярные запуски крупных очередей. Это обычно расширяет выбор для покупателей — от студий до семейных планировок — и даёт рынку больше "свежего" предложения.

Ленинградская область показывает более контрастную сезонность: годовой объём может быть выше, но отдельные месяцы проседают резко. Для покупателя это часто означает, что ассортимент меняется скачками: то появляется сразу много новых корпусов, то выбор обновляется медленнее.

По России в среднем — другая история: снижение запусков на 14,8% за январь-ноябрь указывает на более осторожный подход девелоперов к расширению предложения. В таких условиях конкуренция за внимание покупателя может смещаться от количества стартов к условиям покупки: ипотека, рассрочка, акции, отделка и сервис.

Как выбирать новостройку на фоне активных стартов

Сначала определите локацию и сценарий жизни: транспорт, работа, школы, поликлиники, парки и время в пути важнее "красивого рендера". Проверьте стадию проекта и темпы строительства: старт продаж даёт максимальный выбор, но сроки ожидания могут быть существенными. Сравните условия покупки: ипотека, рассрочка, первоначальный взнос, скидки на отделку и кладовые иногда меняют итоговую стоимость сильнее, чем цена за "квадрат". Оцените состав дома и очередность: бывает, что обещанная инфраструктура относится к более поздним этапам, и это влияет на комфорт первых жильцов. Проверьте риски ликвидности: если в локации много одновременно строящихся корпусов, подумайте, как это скажется на перепродаже или аренде в будущем.

Популярные вопросы о выводе новых ЖК в продажу

Что означает "выведено в продажу"?

Обычно речь о старте продаж нового проекта, корпуса или очереди — когда девелопер открывает реализацию квартир и фиксирует новый объём предложения на рынке.

Почему в Петербурге рост, а по России падение?

По стране девелоперы могут сдерживать старты из-за оценки спроса и стоимости финансирования, а в Петербурге рост часто обеспечивают крупные очереди и накопившиеся к запуску проекты. Данные Дом. РФ по 2025 году показывают разнонаправленность динамики.

Как выбрать между Петербургом и Ленобластью?

Сравнивайте не только цену за квадратный метр, но и транспорт, инфраструктуру, сроки ввода и планы развития района. В области статистика запусков может быть более "рывковой", поэтому ассортимент и акции меняются быстрее.

Что лучше: входить на старте продаж или ближе к сдаче?

На старте обычно больше выбор и иногда привлекательнее условия, ближе к сдаче — понятнее сроки и готовность окружения. Оптимальная стратегия зависит от того, покупаете ли вы для жизни, для аренды или как инвестицию.