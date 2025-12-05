Семена, питомники, высадка: как долгий цикл восстановления лесов приводит к росту доходов

Лесовосстановление обогнало вырубку на 308 тыс. га — глава Рослесхоза Советник

Доходы бюджета от аренды лесных участков в России могут заметно вырасти в ближайшие годы. В Рослесхозе говорят, что динамика уже видна по цифрам последних лет и закреплена в планировании. Параллельно ведомство усиливает фокус на том, чтобы лесовосстановление шло не "для отчёта", а по полному циклу — от семян до ухода за молодняком. Об этом сообщает дзен-канал "ТАСС".

Как меняются доходы от аренды лесов: цифры и "защищённый" ориентир

Глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников озвучил оценку: если в 2020 году доходы от аренды лесов составляли 41 млрд рублей, то в 2025 году — уже более 58 млрд рублей, а "защищённая цифра" в федеральном бюджете на 2028 год превышает 81 млрд рублей. По его словам, это фактически означает удвоение доходов за рассматриваемый период.

Формулировка про "защищённую цифру" важна тем, что речь идёт не о разовом прогнозе, а об ориентире, который уже заложен в бюджетных документах. При этом рост доходов от использования лесов в последние годы подтверждается и официальными сообщениями: например, ТАСС писал, что федеральный бюджет в 2024 году получил от использования лесов 54,2 млрд рублей — это больше, чем годом ранее.

Отдельный слой — администрирование платежей и дисциплина арендаторов. В регионах регулярно обсуждают и поступления, и задолженность по платежам, потому что именно на "земле" чаще всего видно, где доходы теряются из-за просрочек или спорных начислений.

Почему контроль за лесовосстановлением становится ключевым приоритетом

Советников связал финансовые планы с практической задачей на ближайшее время: к 2026 году Рослесхоз ставит приоритетом максимальный контроль за лесовосстановлением, чтобы каждый рубль — бюджетный и внебюджетный — работал эффективно и давал результат для лесного хозяйства.

Логика здесь понятная: аренда лесов предполагает коммерческое использование, но устойчивость модели зависит от того, как быстро и качественно восстанавливается лесной ресурс. Это особенно чувствительно для регионов с активной промышленной заготовкой древесины, где лесовосстановление напрямую влияет и на экологию, и на будущие возможности лесопользования.

В поддержку этой линии Рослесхоз в последние годы обновляет подход к проектам в отрасли. Ведомство сообщало, что обновлённый федеральный проект "Сохранение лесов" с 2025 года вошёл в нацпроект "Экологическое благополучие", а финансирование проекта увеличилось.

Лесовосстановление — это не "посадили и забыли": полный цикл и сроки

Советников отдельно подчеркнул, что лесовосстановление — процесс длинный и многоэтапный. Он описал его как последовательность работ: от сбора и проверки семян до выращивания посадочного материала, подготовки почвы, посадки и последующих уходов, после чего территорию уже можно переводить в покрытую лесом площадь.

Лесовосстановление — это долгий процесс, это не просто посадить в землю саженцы или сеянцы. Сначала нужно собрать семена, здоровые, качественные семена, проверить на всхожесть, на болезни, вырастить в питомниках. Затем подготовить почву, посадить посадочный материал, провести агротехнические или лесоводственные уходы.

По его оценке, обычно на такой цикл уходит 8-11 лет. И здесь важно не только "начать", но и довести до результата: без уходов и мониторинга молодые посадки могут проиграть конкуренцию травам, пострадать от засухи, вредителей или пожаров. В этом смысле усиление контроля выглядит не бюрократией, а попыткой снизить потери и сделать расходы более осмысленными.

Что уже сделано: площади, уходы и семена

В том же разговоре Советников привёл данные о первых результатах: в текущем году площадь восстановления составила 1,3 млн га — на 308 тыс. га больше, чем площадь погибших или вырубленных лесов; работы по уходу проведены на 826 тыс. га; собраны более 143 тонн семян лесных растений. Также он отметил, что работы ведутся по всей стране, но акценты отличаются: в многолесных регионах восстанавливают лес после промышленной эксплуатации, а в малолесных — стараются высаживать лес там, где его раньше не было.

Отдельно стоит понимать, что такие показатели обычно складываются из разных видов работ — от искусственного лесовосстановления до содействия естественному возобновлению, а также лесоразведения там, где леса исторически мало. По схожей логике Рослесхоз ранее сообщал о выполнении работ по лесовосстановлению на уровне около 1,3 млн га по году и называл регионы-лидеры по объёмам восстановления.

Многолесные и малолесные регионы — разные задачи, один итог

В многолесных регионах главный запрос чаще прагматичный: обеспечить воспроизводство после рубок так, чтобы лесной фонд оставался устойчивым, а лесопользование — прогнозируемым. Здесь особенно важны питомники, качественный посадочный материал и лесоводственные уходы, потому что нагрузка на ресурс выше и ошибки дороже.

В малолесных регионах логика иная: помимо восстановления после вырубок и пожаров, появляется задача лесоразведения — аккуратного расширения лесистости там, где это оправдано с точки зрения почв, климата и землепользования. Такой подход обычно требует тщательнее подбирать породы, думать о защите молодых посадок и заранее планировать уход — иначе "посадки на бумаге" не превращаются в лес на местности.

Плюсы и минусы роста доходов от аренды лесов для отрасли и регионов

Рост арендных доходов сам по себе не гарантирует улучшений, но может стать ресурсом для более системной работы. Чтобы картина была честной, у этой тенденции есть обе стороны.

Плюсы:

у бюджета появляется больше возможностей финансировать лесовосстановление, технику, мониторинг и профилактику пожаров;

усиливается стимул наводить порядок с платежами и качеством администрирования на местах;

прогнозируемость "защищённых" бюджетных цифр помогает планировать многолетние циклы восстановления, которые не укладываются в один сезон.

Минусы:

при гонке за доходами легко упустить баланс между экономикой и качеством лесовосстановления, особенно если контроль слабый;

лесовосстановление занимает годы, поэтому эффект "сегодня собрали деньги — завтра вырос лес" невозможен по определению;

без прозрачных правил аренды и понятных требований к воспроизводству лесов нагрузка может неравномерно распределяться между регионами и арендаторами.

Как арендаторам и регионам выстроить лесовосстановление без потерь

Зафиксируйте исходные условия участка: границы, тип леса, почвы, доступность техники и воды — это снижает ошибки при проектировании работ. Начинайте с семян и питомника, а не с "быстрой посадки": качество посадочного материала во многом предопределяет выживаемость. Планируйте уход на несколько лет вперёд: агротехнические и лесоводственные уходы — часть результата, а не "опция". Разведите задачи по регионам: где-то важнее восстановление после промышленной заготовки древесины, где-то — лесоразведение и защита молодых культур. Сведите финансы и контроль в одну систему: если деньги есть, но нет мониторинга, эффект растворяется; если контроль есть, но нет финансирования, цикл будет обрываться.

Популярные вопросы о доходах от аренды лесов и лесовосстановлении

Откуда берутся доходы от аренды лесов?

Основная часть поступлений связана с передачей лесных участков в аренду для коммерческого использования, в первую очередь для заготовки древесины.

Реально ли "удвоить доходы" к 2028 году, если экономика меняется?

В заявлении Рослесхоза речь идёт о параметрах, которые уже заложены в бюджете как "защищённые" на 2028 год, то есть ориентир закреплён в планировании.

Сколько времени занимает лесовосстановление до состояния "покрыто лесом"?

По словам Ивана Советникова, полный цикл с подготовкой семян, выращиванием в питомниках, посадкой и уходами обычно занимает 8-11 лет.

Что важнее: посадить больше или ухаживать лучше?

Без уходов молодые посадки часто теряют качество и выживаемость, поэтому "площадь посадки" и "работы по уходу" нужно рассматривать вместе — именно на это и делает акцент Рослесхоз.