Семена, питомники, высадка: как долгий цикл восстановления лесов приводит к росту доходов

Доходы бюджета от аренды лесных участков в России могут заметно вырасти в ближайшие годы. В Рослесхозе говорят, что динамика уже видна по цифрам последних лет и закреплена в планировании. Параллельно ведомство усиливает фокус на том, чтобы лесовосстановление шло не "для отчёта", а по полному циклу — от семян до ухода за молодняком. Об этом сообщает дзен-канал "ТАСС".
Глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников озвучил оценку: если в 2020 году доходы от аренды лесов составляли 41 млрд рублей, то в 2025 году — уже более 58 млрд рублей, а "защищённая цифра" в федеральном бюджете на 2028 год превышает 81 млрд рублей. По его словам, это фактически означает удвоение доходов за рассматриваемый период.
Формулировка про "защищённую цифру" важна тем, что речь идёт не о разовом прогнозе, а об ориентире, который уже заложен в бюджетных документах. При этом рост доходов от использования лесов в последние годы подтверждается и официальными сообщениями: например, ТАСС писал, что федеральный бюджет в 2024 году получил от использования лесов 54,2 млрд рублей — это больше, чем годом ранее.
Отдельный слой — администрирование платежей и дисциплина арендаторов. В регионах регулярно обсуждают и поступления, и задолженность по платежам, потому что именно на "земле" чаще всего видно, где доходы теряются из-за просрочек или спорных начислений.
Советников связал финансовые планы с практической задачей на ближайшее время: к 2026 году Рослесхоз ставит приоритетом максимальный контроль за лесовосстановлением, чтобы каждый рубль — бюджетный и внебюджетный — работал эффективно и давал результат для лесного хозяйства.
Логика здесь понятная: аренда лесов предполагает коммерческое использование, но устойчивость модели зависит от того, как быстро и качественно восстанавливается лесной ресурс. Это особенно чувствительно для регионов с активной промышленной заготовкой древесины, где лесовосстановление напрямую влияет и на экологию, и на будущие возможности лесопользования.
В поддержку этой линии Рослесхоз в последние годы обновляет подход к проектам в отрасли. Ведомство сообщало, что обновлённый федеральный проект "Сохранение лесов" с 2025 года вошёл в нацпроект "Экологическое благополучие", а финансирование проекта увеличилось.
Советников отдельно подчеркнул, что лесовосстановление — процесс длинный и многоэтапный. Он описал его как последовательность работ: от сбора и проверки семян до выращивания посадочного материала, подготовки почвы, посадки и последующих уходов, после чего территорию уже можно переводить в покрытую лесом площадь.
Лесовосстановление — это долгий процесс, это не просто посадить в землю саженцы или сеянцы. Сначала нужно собрать семена, здоровые, качественные семена, проверить на всхожесть, на болезни, вырастить в питомниках. Затем подготовить почву, посадить посадочный материал, провести агротехнические или лесоводственные уходы.
По его оценке, обычно на такой цикл уходит 8-11 лет. И здесь важно не только "начать", но и довести до результата: без уходов и мониторинга молодые посадки могут проиграть конкуренцию травам, пострадать от засухи, вредителей или пожаров. В этом смысле усиление контроля выглядит не бюрократией, а попыткой снизить потери и сделать расходы более осмысленными.
В том же разговоре Советников привёл данные о первых результатах: в текущем году площадь восстановления составила 1,3 млн га — на 308 тыс. га больше, чем площадь погибших или вырубленных лесов; работы по уходу проведены на 826 тыс. га; собраны более 143 тонн семян лесных растений. Также он отметил, что работы ведутся по всей стране, но акценты отличаются: в многолесных регионах восстанавливают лес после промышленной эксплуатации, а в малолесных — стараются высаживать лес там, где его раньше не было.
Отдельно стоит понимать, что такие показатели обычно складываются из разных видов работ — от искусственного лесовосстановления до содействия естественному возобновлению, а также лесоразведения там, где леса исторически мало. По схожей логике Рослесхоз ранее сообщал о выполнении работ по лесовосстановлению на уровне около 1,3 млн га по году и называл регионы-лидеры по объёмам восстановления.
В многолесных регионах главный запрос чаще прагматичный: обеспечить воспроизводство после рубок так, чтобы лесной фонд оставался устойчивым, а лесопользование — прогнозируемым. Здесь особенно важны питомники, качественный посадочный материал и лесоводственные уходы, потому что нагрузка на ресурс выше и ошибки дороже.
В малолесных регионах логика иная: помимо восстановления после вырубок и пожаров, появляется задача лесоразведения — аккуратного расширения лесистости там, где это оправдано с точки зрения почв, климата и землепользования. Такой подход обычно требует тщательнее подбирать породы, думать о защите молодых посадок и заранее планировать уход — иначе "посадки на бумаге" не превращаются в лес на местности.
Рост арендных доходов сам по себе не гарантирует улучшений, но может стать ресурсом для более системной работы. Чтобы картина была честной, у этой тенденции есть обе стороны.
Плюсы:
Минусы:
Основная часть поступлений связана с передачей лесных участков в аренду для коммерческого использования, в первую очередь для заготовки древесины.
В заявлении Рослесхоза речь идёт о параметрах, которые уже заложены в бюджете как "защищённые" на 2028 год, то есть ориентир закреплён в планировании.
По словам Ивана Советникова, полный цикл с подготовкой семян, выращиванием в питомниках, посадкой и уходами обычно занимает 8-11 лет.
Без уходов молодые посадки часто теряют качество и выживаемость, поэтому "площадь посадки" и "работы по уходу" нужно рассматривать вместе — именно на это и делает акцент Рослесхоз.
