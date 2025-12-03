Дисбаланс на рынке труда: эксперт рассказал о грядущей переквалификации

Снижается спрос на традиционные офисные профессии — "НЦПО"

Генеральный директор учебного центра "НЦПО" Александр Терешков рассказал о тенденциях на рынке труда в этом году.

Фото: Mos.ru by Фото: Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ офис

Он отметил, что количество вакансий снизилось по всем направлениям, особенно это касается традиционных офисных профессий.

Спрос на традиционные профессии

Наибольшее сокращение наблюдается среди бухгалтеров, администраторов, консультантов, маркетологов и HR-специалистов, как отметил Терешков.

Он также подчеркнул, что дисбаланс между количеством выпускников и реальным спросом на рынке стал критическим. Сложнее всего обстоят дела у представителей творческих профессий, таких как копирайтеры и дизайнеры, так как компании сокращают штат и расходы на сотрудников, пишут "Вести Подмосковья".

Наименее востребованные профессии

К наименее востребованным также относятся юристы и экономисты начального уровня. По словам специалиста, в текущих условиях профессионалы с высокой квалификацией остаются наиболее ценными.

Просадка по вакансиям в перегретых сегментах

Терешков сообщил, что сильное сокращение вакансий наблюдается в таких областях, как IT, управление персоналом, креатив и медиа. Это связано с переходом компаний к более простым моделям управления и структурными трансформациями. Автоматизация также играет свою роль, вытесняя рутинные профессии.

Тренд на универсальных специалистов

Терешков подчеркнул, что компании делают акцент на переквалификации своих сотрудников и ищут универсальных специалистов, что подтверждает популярность вакансий-единорогов.

Снижение спроса на специфические профессии

HR-директор "Слетать.ру" Наталия Малых также отметила, что спрос на некоторые профессии систематически снижается последние пять лет. В список наименее востребованных вошли офисно-административный персонал, а также переводчики без специализированной экспертизы и многие другие.

Статистика наименее востребованных профессий

Она поделилась, что наименее востребованными являются делопроизводители, архивариусы, офис-менеджеры и бухгалтеры начального уровня. Автоматизация активно заменяет рутинные профессии, заключила эксперт.