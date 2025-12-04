Российские поля дают результат: назван текущий объём собранного зерна

Сезон уборки зерна в России выходит на финишную прямую, и основные объёмы уже в закромах. Чиновники говорят о результатах, которые выглядят уверенно даже с поправкой на капризы погоды. При этом финальные цифры ещё могут уточняться из-за качества собранного зерна и условий его доработки. Об этом сообщает дзен-канал "Прайм".
Вице-премьер Дмитрий Патрушев, выступая на совещании о ходе сезонных полевых работ, отметил, что сбор зерна близится к завершению, а накопленный результат уже превысил 145 миллионов тонн в бункерном весе. Такая оговорка не случайна: в официальной статистике во время уборки часто используют именно "бункерный" показатель — то есть массу зерна сразу после комбайна, ещё до полноценной очистки и доведения до базисных кондиций.
"Сбор нового урожая близится к завершению … В результате мы рассчитываем на весьма достойные сборы. Так, объем зерна в бункерном весе на данный момент уже превышает 145 миллионов тонн. Понятно, что из-за погоды может быть достаточно значительная рефакция (снижение цены с учетом качества собранного сырья — ред.)", — сказал Патрушев.
На практике это означает, что "полевой" тоннаж — хороший индикатор темпа уборки и общего масштаба кампании, но не всегда напрямую равен тому объёму, который в итоге будет принят элеваторами и пойдёт в переработку, на кормовые цели или на экспорт. После уборки зерно обычно проходит доработку: его очищают от примесей, иногда досушивают, а затем оценивают по качественным показателям — влажности, засорённости, натуре, содержанию белка и другим параметрам, в зависимости от культуры и требований покупателя.
Патрушев отдельно упомянул "рефакцию" — по сути, ценовую скидку, которая применяется, если качество партии ниже оговорённого уровня. В зерновом обороте это может быть связано, например, с повышенной влажностью после дождей, ухудшением стекловидности у пшеницы, ростом доли примесей или снижением натуры. В таких случаях покупатель закладывает дополнительные затраты на сушку, очистку и хранение, а цена сделки корректируется. Сам термин "рефакция" в экономической практике описывают именно как скидку из-за отклонений по качеству или условиям поставки.
Финал уборки — это не только "сколько собрали", но и "что дальше делать с зерном". Дальнейшая цепочка обычно включает логистику (автотранспорт, железная дорога), размещение на элеваторах или складах, контроль температуры и влажности в хранилищах, а также выбор стратегии продаж: сразу "с поля" или после доработки и ожидания более выгодного окна.
На этом этапе аграрии и трейдеры обычно смотрят на несколько вещей одновременно: состояние инфраструктуры хранения в регионе, доступность зерносушильного оборудования, стоимость перевозки, тарифы на перевалку и требования покупателей. Для хозяйств это ещё и вопрос оборотных средств: быстрые продажи снижают риски хранения и дают деньги на текущие расходы, но иногда уступают по цене партии, доведённые до кондиций и сформированные под запрос конкретного покупателя.
Когда в новостях звучит "бункерный вес", важно помнить, что это промежуточная оценка. Наиболее часто сравнивают два подхода.
Бункерный вес — это масса зерна, полученная непосредственно при уборке, без полной очистки и с естественной "полевой" влажностью. Такой показатель удобен для оперативного мониторинга, но он неизбежно включает примеси и лишнюю влагу, которые затем будут убраны при доработке.
Зачётный (условно "чистый") вес — это уже результат после доведения партии до оговорённых базисных кондиций по влажности и засорённости. Именно он чаще ложится в основу расчётов при приёмке на элеваторе и при коммерческих операциях. Поэтому итоговая "товарная" масса может отличаться от бункерной — и чем сложнее погодные условия уборки, тем больше бывает разница.
Выбор момента продажи — одна из главных практических развилок для хозяйства. Обычно решение принимают, взвешивая несколько простых преимуществ и ограничений.
К плюсам быстрых продаж относят:
К минусам такого подхода чаще всего относят:
Если же продавать после доработки и формирования партии, плюсы обычно в лучшей управляемости качества и потенциале более выгодной цены, а минусы — в дополнительных издержках и рисках хранения. На практике многие комбинируют стратегии: часть объёма продают для покрытия затрат, а часть оставляют в расчёте на более удобный момент.
Это объём, который фиксируется на этапе уборки "с поля", до полной очистки и доведения по влажности. Он показывает масштаб и темп кампании, но окончательные коммерческие объёмы могут корректироваться после доработки.
Погода влияет на качество: влагу, примеси, возможные повреждения. Если партия не дотягивает до условий договора или базисных кондиций, покупатель применяет скидки, чтобы компенсировать дополнительные затраты на доведение.
Обычно сравнивают стоимость хранения и доработки (элеватор, сушка, потери) с потенциальной прибавкой к цене за более качественную и "контрактную" партию. Если инфраструктура хранения слабая или риски порчи высоки, быстрые продажи могут быть рациональнее.
