Российские поля дают результат: назван текущий объём собранного зерна

Урожай зерна превысил 145 млн тонн в России — вице-премьер Патрушев

Сезон уборки зерна в России выходит на финишную прямую, и основные объёмы уже в закромах. Чиновники говорят о результатах, которые выглядят уверенно даже с поправкой на капризы погоды. При этом финальные цифры ещё могут уточняться из-за качества собранного зерна и условий его доработки. Об этом сообщает дзен-канал "Прайм".

Почему важна формулировка "в бункерном весе"

Вице-премьер Дмитрий Патрушев, выступая на совещании о ходе сезонных полевых работ, отметил, что сбор зерна близится к завершению, а накопленный результат уже превысил 145 миллионов тонн в бункерном весе. Такая оговорка не случайна: в официальной статистике во время уборки часто используют именно "бункерный" показатель — то есть массу зерна сразу после комбайна, ещё до полноценной очистки и доведения до базисных кондиций.

"Сбор нового урожая близится к завершению … В результате мы рассчитываем на весьма достойные сборы. Так, объем зерна в бункерном весе на данный момент уже превышает 145 миллионов тонн. Понятно, что из-за погоды может быть достаточно значительная рефакция (снижение цены с учетом качества собранного сырья — ред.)", — сказал Патрушев.

На практике это означает, что "полевой" тоннаж — хороший индикатор темпа уборки и общего масштаба кампании, но не всегда напрямую равен тому объёму, который в итоге будет принят элеваторами и пойдёт в переработку, на кормовые цели или на экспорт. После уборки зерно обычно проходит доработку: его очищают от примесей, иногда досушивают, а затем оценивают по качественным показателям — влажности, засорённости, натуре, содержанию белка и другим параметрам, в зависимости от культуры и требований покупателя.

Почему погода может повлиять на цену: простыми словами о "рефакции"

Патрушев отдельно упомянул "рефакцию" — по сути, ценовую скидку, которая применяется, если качество партии ниже оговорённого уровня. В зерновом обороте это может быть связано, например, с повышенной влажностью после дождей, ухудшением стекловидности у пшеницы, ростом доли примесей или снижением натуры. В таких случаях покупатель закладывает дополнительные затраты на сушку, очистку и хранение, а цена сделки корректируется. Сам термин "рефакция" в экономической практике описывают именно как скидку из-за отклонений по качеству или условиям поставки.

Что в реальности стоит за цифрами: от поля до элеватора и дальше

Финал уборки — это не только "сколько собрали", но и "что дальше делать с зерном". Дальнейшая цепочка обычно включает логистику (автотранспорт, железная дорога), размещение на элеваторах или складах, контроль температуры и влажности в хранилищах, а также выбор стратегии продаж: сразу "с поля" или после доработки и ожидания более выгодного окна.

На этом этапе аграрии и трейдеры обычно смотрят на несколько вещей одновременно: состояние инфраструктуры хранения в регионе, доступность зерносушильного оборудования, стоимость перевозки, тарифы на перевалку и требования покупателей. Для хозяйств это ещё и вопрос оборотных средств: быстрые продажи снижают риски хранения и дают деньги на текущие расходы, но иногда уступают по цене партии, доведённые до кондиций и сформированные под запрос конкретного покупателя.

Сравнение: бункерный вес и "чистый" зачётный вес — в чём разница

Когда в новостях звучит "бункерный вес", важно помнить, что это промежуточная оценка. Наиболее часто сравнивают два подхода.

Бункерный вес — это масса зерна, полученная непосредственно при уборке, без полной очистки и с естественной "полевой" влажностью. Такой показатель удобен для оперативного мониторинга, но он неизбежно включает примеси и лишнюю влагу, которые затем будут убраны при доработке.

Зачётный (условно "чистый") вес — это уже результат после доведения партии до оговорённых базисных кондиций по влажности и засорённости. Именно он чаще ложится в основу расчётов при приёмке на элеваторе и при коммерческих операциях. Поэтому итоговая "товарная" масса может отличаться от бункерной — и чем сложнее погодные условия уборки, тем больше бывает разница.

Плюсы и минусы продажи зерна сразу и после доработки

Выбор момента продажи — одна из главных практических развилок для хозяйства. Обычно решение принимают, взвешивая несколько простых преимуществ и ограничений.

К плюсам быстрых продаж относят:

снижение расходов на хранение и обслуживание партии (элеватор, склад, фумигация, контроль качества);

меньшие риски порчи зерна при нарушении режима хранения;

ускорение оборота денег — проще планировать закупку топлива, удобрений, семян и запчастей для техники.

К минусам такого подхода чаще всего относят:

более жёсткие скидки за влажность и сорность, особенно если погода ухудшила качество;

меньшую гибкость по выбору покупателей и контрактов;

зависимость от сезонной перегруженности логистики и приёмки.

Если же продавать после доработки и формирования партии, плюсы обычно в лучшей управляемости качества и потенциале более выгодной цены, а минусы — в дополнительных издержках и рисках хранения. На практике многие комбинируют стратегии: часть объёма продают для покрытия затрат, а часть оставляют в расчёте на более удобный момент.

Как уменьшить потери на финише сезона

Проверьте параметры партии сразу после уборки: влажность, засорённость, наличие повреждённого зерна — это помогает заранее понять, нужна ли сушка и насколько реалистичны требования потенциального покупателя. Разведите потоки по качеству: смешивание "хорошей" и "проблемной" партии часто делает хуже обе — и увеличивает будущую рефакцию при продаже. Сначала логистика, потом цена: если в регионе очередь на элеватор или дефицит транспорта, иногда выгоднее выбрать близкую точку приёмки и сократить простой техники и людей. Планируйте хранение по режимам: зерну нужны контроль температуры, вентиляция и защита от вредителей; для разных культур требования отличаются, как и допустимые сроки хранения. Подстрахуйте финансовые риски: агрострахование и грамотные условия договора поставки помогают спокойнее переживать сезонные колебания качества и цен.

Популярные вопросы о сборе урожая зерна в России

Что означает "145 млн тонн в бункерном весе"?

Это объём, который фиксируется на этапе уборки "с поля", до полной очистки и доведения по влажности. Он показывает масштаб и темп кампании, но окончательные коммерческие объёмы могут корректироваться после доработки.

Почему из-за погоды может вырасти рефакция?

Погода влияет на качество: влагу, примеси, возможные повреждения. Если партия не дотягивает до условий договора или базисных кондиций, покупатель применяет скидки, чтобы компенсировать дополнительные затраты на доведение.

Как понять, что выгоднее: продать сразу или хранить?

Обычно сравнивают стоимость хранения и доработки (элеватор, сушка, потери) с потенциальной прибавкой к цене за более качественную и "контрактную" партию. Если инфраструктура хранения слабая или риски порчи высоки, быстрые продажи могут быть рациональнее.