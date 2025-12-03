Хобби как источник дохода: как онлайн-платформы помогают получить дополнительный заработок

Вот так хобби превращается в прибыльный бизнес — эксперт Хуруджи

Надёжные онлайн-платформы и маркетплейсы — отличные инструменты для монетизации хобби.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Игрушки

Преподаватель Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования Анна Хуруджи рассказала в интервью MoneyTimes о том, как можно зарабатывать на своих увлечениях.

Онлайн-Платформы — ключ к успеху

Хуруджи отметила, что в наше время существует множество онлайн-площадок, где можно представить свои увлечения и зарабатывать на них. Это открывает двери для креативных людей.

Рукоделие и монетизация творчества

Если вы увлекаетесь, к примеру, рукоделием — будь то вязание или создание ювелирных украшений — есть удобные платформы, где можно показать свои работы и превратить хобби в источник дохода, поясняет Хуруджи.

Важность знания законодательства

Перед тем как начинать зарабатывать, важно ознакомиться с правилами работы выбранной платформы и законодательством.

"Нужно всегда ознакомиться с законодательством, прежде чем начать монетизировать свои увлечения любого рода, узнать, нужно ли платить налог по получению прибыли за свои рукоделия и так далее, какие есть правила на этот счет", — напомнила эксперт.