Баррамунди из Австралии: почему гурманы всего мира охотятся за этой рыбой

Австралия ежегодно производит более 40 тысяч тонн баррамунди (Lates calcarifer).
Страна занимает лидирующие позиции в мире по производству этой премиальной рыбы, ценящейся за нежное белое мясо, низкое содержание жира и изысканный вкус, что делает её востребованной на международном гастрономическом рынке, сообщает CPG.
Производство баррамунди в Австралии опирается на два ключевых технологических подхода:
Такой гибридный подход к аквакультуре сочетает в себе строгий контроль качества воды и естественные силы океана, улучшая питание, снижая заболеваемость и повышая темпы роста.
Австралийская ассоциация фермеров баррамунди и производители, сертифицированные Советом по управлению водными ресурсами (ASC), инвестируют значительные средства в цифровые датчики, системы оксигенации и автоматизированный мониторинг поведения рыб в режиме реального времени. Это обеспечивает высокоточное промышленное производство.
