Баррамунди из Австралии: почему гурманы всего мира охотятся за этой рыбой

Австралия лидирует в производстве баррамунди — CPG
Экономика

Австралия ежегодно производит более 40 тысяч тонн баррамунди (Lates calcarifer).

Lates calcarifer, 2014-09-19a
Фото: commons.wikimedia.org by Mitch Ames, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Страна занимает лидирующие позиции в мире по производству этой премиальной рыбы, ценящейся за нежное белое мясо, низкое содержание жира и изысканный вкус, что делает её востребованной на международном гастрономическом рынке, сообщает CPG. 

Инженерное лидерство

Производство баррамунди в Австралии опирается на два ключевых технологических подхода:

  • системы рециркуляции воды (RAS): полностью замкнутые комплексы, где вода непрерывно очищается, фильтруется и повторно используется;
  • океанические фермы в открытом море: крупные плавучие конструкции, расположенные в стратегически важных прибрежных зонах Австралии, где течения и температура благоприятствуют быстрому росту рыбы.

Такой гибридный подход к аквакультуре сочетает в себе строгий контроль качества воды и естественные силы океана, улучшая питание, снижая заболеваемость и повышая темпы роста.

Инвестиции в производство

Австралийская ассоциация фермеров баррамунди и производители, сертифицированные Советом по управлению водными ресурсами (ASC), инвестируют значительные средства в цифровые датчики, системы оксигенации и автоматизированный мониторинг поведения рыб в режиме реального времени. Это обеспечивает высокоточное промышленное производство.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Домашние животные
Экономика и бизнес
