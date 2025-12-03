Скидкам конец? Центробанк откладывает решение, пока банки и маркетплейсы ведут спор

ЦБ РФ отложил корректировку закона о платформенной экономике — Гузнов

Центробанк России обсудил возможность отложить корректировку закона о платформенной экономике из-за спора между банками и маркетплейсами.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-покупки

Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов.

О ценах на маркетплейсах

В Госдуме выразили беспокойство по поводу возможного увеличения цен из-за отмены скидок на маркетплейсах. Депутаты опасаются, что это может привести к недоступности товаров для граждан. Гузнов отметил, что важно разобраться в механизмах оплаты на маркетплейсах и что мнения банков могут существенно различаться, пишут Известия.

Мнение Центробанка

Ранее ЦБ имел другую позицию по этому вопросу. На форуме "Фокус на клиента" глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что скидки, предлагаемые платформами при оплате картами аффилированных банков, могут считаться недобросовестной конкуренцией. Это утверждение было поддержано главой Сбера Германом Грефом, который также утверждал, что интернет-площадки ведут бизнес в убыток и за счёт государства.

Обращение банкиров

20 ноября стало известно, что руководители крупных банков, таких как Сбер, ВТБ и Альфа-банк, обратились к правительству с предложением запретить маркетплейсам использование скидок при оплате картами аффилированных банков.