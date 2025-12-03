Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правильная подготовка кожи повышает эффективность крема — натуропат Елена Павлова
Рост размеров китов совпал с началом оледенения — биолог Слейтер
В НАТО заявили, что Россия не победит в войне с Европой
Полина Диброва призналась, что старший сын живёт с отцом
Красную рыбу и креветки кладут в оливье по-царски — кулинары
Популярность ягодных походов на Уреньгу отметили гиды
Уттанасана укрепляет позвоночник при регулярной практике — инструктор Ганин
Породы над линией ледника содержат в десять раз больше железа, передаёт Earth
В мире существует всего 7 официальных пород голых собак — Kodami

Танкеры замерли: коренные народы выносят суровый вердикт нефтяным амбициям Канады

Коренные народы Канады выступают против развития нефтяных проектов на их землях
Экономика

На встрече Ассамблеи коренных народов в Оттаве (Канада) было принято решение: существующий запрет на движение нефтяных танкеров вдоль северного побережья Британской Колумбии должен остаться в силе.

Государственный флаг Канады
Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Государственный флаг Канады

Призыв к выходу из соглашения с Альбертой

Лидеры также единогласно поддержали резолюцию, требующую от федерального правительства отказаться от меморандума о взаимопонимании (МОВ), подписанного с провинцией Альберта. Этот документ потенциально может открыть возможность для строительства нового трубопровода через территорию Британской Колумбии, сообщает Global News.

По словам Синди Вудхаус Непинак, национального вождя Ассамблеи коренных народов, несмотря на различные взгляды на развитие, вожди едины в вопросе защиты прав коренных народов. Он подчеркнул, что утверждение крупных национальных проектов на землях коренных народов невозможно без согласия правообладателей.

Важность раннего участия

Чанна Мартино из Корпорации по расширению возможностей коренных народов Альберты (AIOC) отметила, что консультации с коренными народами часто проводятся слишком поздно, и призвала к обеспечению их участия с самого начала проектов. Тем не менее, в случае признания трубопровода проектом, имеющим общегосударственное значение согласно канадскому строительному законодательству, коренные общины смогут участвовать в совместном владении и получать экономическую выгоду.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Экономика и бизнес
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Бизнес
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Новости спорта
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Популярное
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения

По оценке президента Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петера Ляйбингера, экономика страны находится "в состоянии свободного падения".

Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет растения
Сначала украсят сад, а потом погубят: 6 декоративных деревьев, которые лучше не впускать на участок
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Торопиться в переговорах с Трампом значит проиграть — уроки истории Любовь Степушова Домашние собаки сохраняют волчье наследие — исследователь Логан Кистлер Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Рай для тех, кто не любит копаться в земле: 4 кустарника, которые цветут сами по себе
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Последние материалы
Гости из стран Залива готовы приехать на "Роза Хутор" не только летом, но и зимой
Схема Долиной перекинулась на рынок аренды — вопиющий случай в Калининграде
Арендатора спасает четкий договор с описью имущества — риелтор Апрелев
Блогер Лерчек на шестом месяце беременности украсила дом к Новому году
Черногория ввела визовый режим для россиян с 2026 года — Путешествия, туризм, наука
Тёплый декабрь продлил грибной сезон в Подмосковье — телеведущий Дмитрий Тихомиров
Технический разрыв в биатлоне усилился на этапах Кубка мира — NEWS.ru
Андрей Пожаров рассказал о счастье в бизнесе на Ежегодном форуме омбудсмена Москвы
Россия готова отразить любую агрессию Европы — военный эксперт Клупов
Домашние собаки сохраняют волчье наследие — исследователь Логан Кистлер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.