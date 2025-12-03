Танкеры замерли: коренные народы выносят суровый вердикт нефтяным амбициям Канады

Коренные народы Канады выступают против развития нефтяных проектов на их землях

На встрече Ассамблеи коренных народов в Оттаве (Канада) было принято решение: существующий запрет на движение нефтяных танкеров вдоль северного побережья Британской Колумбии должен остаться в силе.

Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Государственный флаг Канады

Призыв к выходу из соглашения с Альбертой

Лидеры также единогласно поддержали резолюцию, требующую от федерального правительства отказаться от меморандума о взаимопонимании (МОВ), подписанного с провинцией Альберта. Этот документ потенциально может открыть возможность для строительства нового трубопровода через территорию Британской Колумбии, сообщает Global News.

По словам Синди Вудхаус Непинак, национального вождя Ассамблеи коренных народов, несмотря на различные взгляды на развитие, вожди едины в вопросе защиты прав коренных народов. Он подчеркнул, что утверждение крупных национальных проектов на землях коренных народов невозможно без согласия правообладателей.

Важность раннего участия

Чанна Мартино из Корпорации по расширению возможностей коренных народов Альберты (AIOC) отметила, что консультации с коренными народами часто проводятся слишком поздно, и призвала к обеспечению их участия с самого начала проектов. Тем не менее, в случае признания трубопровода проектом, имеющим общегосударственное значение согласно канадскому строительному законодательству, коренные общины смогут участвовать в совместном владении и получать экономическую выгоду.