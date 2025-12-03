Андрей Пожаров рассказал о счастье в бизнесе на Ежегодном форуме омбудсмена Москвы

28 ноября в пространстве "Техноград. Бизнес" на ВДНХ прошел V Форум бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Сизовой. Форум стал признанной площадкой для ярких и честных дискуссий на темы, волнующие предпринимателей всей страны. Обсуждали налоговые реформы, международное партнерство и выход на новые рынки, также прошла церемония награждения премии Pro bono-300.

Фото: Пресс-служба V Форума бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Сизовой V Форум бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Сизовой

"Время доверять! Время объединяться!" — официальный девиз V Форума бизнес-омбудсмена Москвы, объединившего в дискуссиях более 800 человек.

"Формула устойчивого будущего: бизнес, государство, общество" — этот тезис стал отправной точкой пленарной сессии. Татьяна Сизова подчеркнула, что совместными усилиями сегодня создаются не только комфортные условия для ведения бизнеса, а формируется культура предпринимательства в мегаполисе будущего: "Культура бизнеса — это состояние, при котором каждый чувствует себя частью

команды, рост одного предпринимателя становится вкладом в рост всей экономики, а успех предпринимателя — это успех Москвы".

На пленаре выступили первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин, председатель Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, председатель правления "Ассоциации юристов России" Владимир Груздев, депутат Мосгордумы, заместитель председателя фракции политической партии "Новые люди" Александр Даванков, первый заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Юрий Городков, генеральный директор АНО "Московский экспортный центр" Виталий Степанов, генеральный директор АНО "Развитие человеческого капитала" Никита Шнырёв, генеральный директор ГБУ "Малый бизнес Москвы" Александр Путилин, руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Леонид Калимуллин, региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий (Нижегородская область) и лидеры Экосистемы бизнес-омбудсмена Москвы — Дмитрий Порочкин, Андрей Крупский и Инга Яппарова.

Руководитель компании "Эффективное взаимодействие" и основатель "Тендерного центра "С.Т.И.К." Андрей Пожаров выступил участником дискуссии "Экономика счастья. Новый подход в управлении" по модераторством Татьяны Сизовой.

Он поделился собственным подходом к счастью и инструментами управления им для повышения эффективности компании.

"Мы сами превратили свою жизнь в экономику достижений. Но погоня и вечный стресс в беготне за достижениями, нездоровые коммуникации, которые при этом возникают — не приносят эффекта. Люди изнашиваются, а именно люди — основа бизнеса. Я считаю, что счастье — это не просто даже "быть довольным", а именно умение жить полной, осмысленной и насыщенной жизнью, используя свои лучшие качества. И тогда счастливые люди становятся залогом экономики процветания. В своих компаниях я намеренно и осознанно строю счастье, — отметил Андрей Пожаров. — Мы процессная компания, а весь процессный бизнес держится исключительно на счастье. Мы тендерная компания, и основная деятельность команды — это рутинное заполнение массивов информации, цена любой ошибки фатальна. Кроме того, каждый лот внутри компании должен последовательно пройти по службам, получить оценку и дойти до игры в крайне ограниченные сроки. У нас это 3 дня от публикации лота до полной готовности к игре. В этой ситуации неизбежно должны возникать конфликты, а процесс передачи задач зачастую приобретает форму изощренного троллинга, съедает время и мотивацию. Именно поэтому мы в своей команде уделяем много внимания созданию правильной коммуникации. Там, где есть шанс возникнуть конфликту, мы ставим ИИ-демпфер. Нашим бизнесом управляет машина — она находит искомый тендер и передает его от одного исполнителя к другому последовательно, люди не тратят время на хождения или ожидания друг друга, все происходит под руководством ИИ-ассистента, который бережно проводит дело, например, от финансиста через логиста к юристу. В результате люди не конфликтуют, процессы идут стабильно и результативно. Мы имеем и счастливого человека, и предсказуемый заработок.

Нет большего врага у процессов, чем несчастливый человек. Обычная человеческая коммуникация легко и быстро может превращаться в деструктивную под влиянием момента, а у нас вся коммуникация заведена в корпоративный чат — нельзя никак и нигде иначе передавать информацию. Во-первых, ИИ превращает все, что мы обсуждаем, в задачи со сроками и раскладывает их по задачникам конкретным людям. Кроме этого, он дает анализ, и я вижу, как выстроены коммуникации между сотрудниками, насколько они частые и насколько напряженные. Я могу понедельно посмотреть, как это происходило, и проанализировать. Главным образом это направлено на предотвращение и искоренение конфликтов. Внедрение заняло определенное время, на начальном этапе это выглядело как контроль, но затем люди начинают ценить сопровождение и помощь ИИ. Он помогает не только настроить процессы, но и более взвешенно принимать решения и избавляться от рутины. У нас огромное количество историй с обращениями в ФАС, успешность мы прогнозируем с помощью ИИ. И тратим силы больше на те ситуации, где можем достичь успеха. А успех, соответственно, заряжает счастьем.

Конечно, не только ИИ приносит счастье в компанию. У нас внедрено правило "45/15" — каждый час экран гаснет на 15 минут, в это время сотрудник должен отдохнуть, размяться, походить, позвонить по своим личным делам, если это нужно, а затем лишь снова включиться в деятельность. В компании стали традицией спортивные и туристические корпоративы — конечно, есть у нас и привычные всем застолья, но несколько раз в год всей командой мы едем на море, в горы, занимаемся спортом и глубже узнаем друг друга, ценим это общение. Все остальное — ДМС, поддержка семей, забота о здоровье — входит в пакет заботы о сотруднике по умолчанию".

Также участниками дискуссии стали: директор Высшей школы юриспруденции и администрирования ВШЭ Дмитрий Кузнецов, управляющий партнер "Лемчик, Крупский и Партнеры" Андрей Крупский, председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, основатель сети многофункциональных медицинских центров "Клиника №1" Муслим Муслимов, основатель ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов, управляющий партнер "Indoor TV" Андрей Бургарт, сопредседатель Совета по культуре и развитию креативных индустрий Мария Ольшанская, учредитель Русской Школы Коучинга (РШК) Андрей Королихин и исполнительный директор сообщества предпринимателей "Деловое собрание" Инга Яппарова.