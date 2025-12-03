Афера века: какой юридический трюк придумал ЕС для передачи российских средств Украине

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Евросоюз не располагает юридическими механизмами, которые позволили бы передать Украине средства с замороженных российских счетов. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евросоюз

Ранее Politico сообщило, что Еврокомиссия планирует представить юридическое обоснование конфискации замороженных активов России в пользу Украины. По данным издания, в основе документа будет ссылка на 122 статью Договора о ЕС, которая позволяет правительствам принимать решения "в духе солидарности между государствами-членами о мерах, соответствующих экономическому положению".

По словам Беляева, обсуждаемая инициатива в Евросоюзе касается не самих активов России, а прибыли, которую приносят эти средства, размещенные в европейских финансовых структурах. Эксперт подчеркнул, что любые операции с этими средствами невозможны без согласия их владельца, поэтому Еврокомиссия не имеет права распоряжаться ими по своему усмотрению.

"Все эти разговоры о том, что замороженные активы уже потрачены, — полная выдумка. Если бы это действительно произошло, в балансах европейских банков стояли бы нули, чего нет. Средства по-прежнему числятся на счетах, и никаких признаков их расходования на данный момент нет", — отметил он.

Аналитик пояснил, что в Брюсселе ищут обходную схему, чтобы направить доходы от размещения активов Киеву в виде кредита. Однако этот вариант упирается в отсутствие гарантий возврата, ведь Украина имеет крайне низкий кредитный рейтинг, а европейские государства не хотят брать риски на себя.

"Сейчас они пытаются оформить это как кредит, который будет выдан Украине под будущие репарации. Но чтобы кредит состоялся, нужны гарантии возврата, а их нет. Они исходят из утопичной гипотезы, что Украина победит и Россия будет вынуждена выплачивать репарации, но этого не произойдет, и они это прекрасно понимают. Поэтому европейские страны перекладывают ответственность друг на друга, не желая покрывать возможные убытки из собственных бюджетов", — подчеркнул экономист.

Сейчас, по словам Беляева, в Евросоюзе обсуждают вариант солидарных и пропорциональных гарантий, которые позволят разделить риски между участниками. Аналитик предполагает, что после согласования этих условий у Еврокомиссии появится формальное основание для оформления кредита Украине.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
