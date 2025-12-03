Щедрость НАТО: ежемесячно около 1 млрд будет выделяться Украине для приобретения американского оружия

НАТО планирует выделять по 1 млрд евро ежемесячно на американское оружие для Украины

В следующем году, согласно заявлению генерального секретаря НАТО Марка Рютте, государства-члены альянса намереваются ежемесячно выделять около 1 миллиарда евро на приобретение американского вооружения для нужд Украины.

Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поставка американский боеприпасов

Объёмы уже оказанной помощи

Рютте сообщил, что в рамках инициативы PURL страны НАТО уже инвестировали 4 миллиарда евро в поставки оружия Украине, и ожидается, что к концу текущего года эта сумма достигнет 5 миллиардов евро.

Наибольший приоритет отдается боеприпасам для систем противовоздушной обороны. Генеральный секретарь подчеркнул, что способ доставки вооружения не имеет принципиального значения, сообщает Газета.Ru.

Финансовая поддержка со стороны Норвегии

Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о выделении 500 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины в рамках PURL. Эта инициатива предполагает, что США поставляют оружие через европейские страны, избегая прямой помощи Украине.

Перспективы финансирования со стороны США

3 декабря госсекретарь США Марко Рубио выразил сомнения в возможности неограниченного финансирования Украины со стороны США в долгосрочной перспективе.