Черногория отворачивается? Инвесторы из России распродают активы

Россияне спешно распродают недвижимость в Черногории — аналитики

Согласно данным сервиса Prian, осенью 2025 года наблюдается спад интереса со стороны российских покупателей к приобретению жилья в Черногории, достигший 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: m.estav.cz is licensed under Public Domain Дом

В компании Ricci констатируют, что только в ноябре снижение составило 15%. Аналитики объясняют эту тенденцию заявлениями черногорских властей о возможном введении визового режима для граждан России, начиная с третьего квартала 2026 года.

Информационный фон и распродажи

На рынке недвижимости фиксируются первые случаи спешной продажи объектов со скидками, достигающими 10-20%.

"Многие россияне, приобретавшие недвижимость для летнего отдыха, рассматривают её продажу", — отмечает директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина.

Последствия введения виз

Вероятное введение визового режима может усложнить процесс проведения сделок и повлиять на туристический поток, пишет "Ъ".

"Визовый режим сам по себе усложнит процесс покупки, сделав его более длительным. Страна столкнется со снижением турпотока, что повлечет падение спроса. Цены могут стагнировать", — поясняет основатель Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева.