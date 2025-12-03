Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Санкт-Петербург на передовой ИИ: компании готовы платить любые деньги за это умение

В Санкт-Петербурге в 2025 году вырос спрос на промпт-инженеров
Экономика

В Санкт-Петербурге за период с января по октябрь 2025 года наблюдался значительный подъем интереса к специалистам, умеющим формулировать запросы для искусственного интеллекта.

Руки на клавиатуре
Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License
Руки на клавиатуре

Спрос на "промпт-инженеров" вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество соискателей, указывающих такие умения в резюме, увеличилось в 3.6 раза. Согласно данным пресс-службы hh. ru по Северо-Западному округу, это направление демонстрирует один из самых быстрых темпов развития в цифровой экономике.

Объем резюме с навыками промпт-инжиниринга превысил количество предлагаемых вакансий, создав ситуацию "рынка кандидата", где на одну позицию приходится в среднем одно резюме, и компании конкурируют за потенциальных работников.

Спрос на специалистов растёт

Директор hh. ru по СЗФО Юлия Сахарова отметила, что "промпт-инжиниринг переходит из статуса узкоспециализированного умения в необходимую компетенцию для многих профессий, включая маркетологов, копирайтеров, аналитиков и инженеров". Рост спроса, по ее мнению, на 55% связан с цифровой трансформацией предприятий, внедряющих AI-инструменты для повышения эффективности.

Размер заработной платы

Средняя предлагаемая заработная плата для специалистов в области промптов в Санкт-Петербурге составляет 121.7 тыс. рублей. Экспертам в этой сфере работодатели готовы платить до 324.5 тыс. рублей в месяц. Юлия Сахарова утверждает, что компании в Санкт-Петербурге осознают ценность специалистов по созданию запросов для ИИ, но рынок еще не насыщен.

Тенденция роста спроса на промпт-специалистов также наблюдается в масштабах всей страны. По информации HeadHunter, за первые 10 месяцев текущего года спрос в России вырос на 52% в годовом исчислении, достигнув 1.3 тыс. человек, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
