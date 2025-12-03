Lada покоряет Иран: финансовый вопрос остаётся открытым

АвтоВАЗ планирует наладить производство и открыть дилерский центр Lada в Иране

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках форума ВТБ "Россия зовет!" сообщил, что планы по налаживанию производства автомобилей Lada в Иране и открытию в этой стране дилерского центра остаются в силе.

Фото: lada.ru is licensed under Free More Info лада искра

График реализации и финансовая привлекательность

Соколов подчеркнул, что реализация планов идёт по графику, однако укрепление рубля снижает привлекательность экспорта, включая продукцию Lada, с точки зрения рентабельности.

Факторы, влияющие на открытие дилерского центра

Сроки открытия дилерского центра определяются готовностью партнёра-инвестора и необходимостью формирования достаточного товарного запаса.

Ожидание благоприятного курса валют

Руководитель АвтоВАЗа ожидает стабилизации курса рубля для обеспечения прибыльности и целесообразности выхода на иранский рынок и другие зарубежные рынки. Таким образом, успех проекта зависит от благоприятного валютного курса, позволяющего сделать экспорт финансово выгодным, пишет ТАСС.