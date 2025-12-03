Локализация или потеря рынка: почему китайским компаниям стоит прислушаться к России

Локализация позволит китайскому бизнесу занять долю рынка — Решетников

Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ, обратился к китайским компаниям, занимающимся энергооборудованием, с предложением о переносе производств на территорию России.

Проекты в сфере электроэнергетики

Министр подчеркнул, что при реализации проектов в области электроэнергетики в России действуют приоритеты в отношении выбора оборудования, произведенного внутри страны. Это стимулируется различными госпрограммами, направленными на развитие отрасли, такими как программа модернизации.

Локализация производства

Он добавил, что локализация производств обеспечит китайским компаниям конкурентное преимущество и позволит занять значительную долю рынка, который характеризуется высоким потенциалом.

По словам министра, до 2030 года в России запланирован ввод в эксплуатацию 17 ГВт новых генерирующих мощностей, а также модернизация существующих, что добавит еще 21 ГВт, пишет "Интерфакс".