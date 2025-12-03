Новая реальность 2026 года: россиянам придётся изменить привычки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Грядущий 2026 год ознаменуется существенными коррективами в налоговой системе Российской Федерации. Осенью текущего года Министерство финансов представило на рассмотрение Государственной Думы проект закона, предусматривающий внесение изменений в значительное число статей Налогового кодекса.

Пятитысячные купюры
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пятитысячные купюры

Одним из ключевых моментов станет увеличение ставки НДС. Вместо действующей ставки в 20% планируется введение новой — 22%. Это, безусловно, окажет влияние на ценообразование, спрогнозировать которое попытался экономист Антон Любич.

Адаптация бизнеса и потребителей к новым реалиям

В условиях растущих цен предпринимателям придется искать способы адаптации. Одним из них может стать пересмотр ценовой политики. Однако не исключено, что часть бизнеса предпочтет уйти в теневой сектор или вовсе прекратить свою деятельность. Потребителям также придется адаптироваться к изменившейся экономической ситуации. Наиболее вероятным сценарием станет экономия: смещение потребительского спроса в сторону более доступных аналогов.

Поиск новых возможностей и увеличение доходов

Любич выражает надежду, что потребители не ограничатся стратегией жесткой экономии, а будут искать способы увеличения своих доходов. Эксперт подчеркивает, что в экономике сохраняются возможности для этого, сообщает "Царьград".

Это могут быть подработки, монетизация хобби в качестве самозанятого или смена места работы с переходом в секторы экономики, испытывающие дефицит кадров и предлагающие конкурентоспособную заработную плату, такие как военно-промышленный комплекс, добывающая промышленность и металлургия. Важно занимать активную позицию, искать и использовать возможности для повышения своего дохода, а не ждать повышения зарплаты на текущем месте работы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
