Зелёное золото: Индонезия удивила мир масштабами производства морских водорослей

Индонезия стала вторым в мире производителем морских водорослей — СPG

Индонезия занимает второе место в мире по объёму культивируемых водорослей, производя свыше 9 миллионов тонн в год. Этот сектор превратился в крупного игрока в мировой косметической и пищевой промышленности.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_905_Undaria_pinnatifida_Japanese_kelp.jpg by division, CSIRO Морские водоросли

В аквакультуре по производству водорослей страна уступает лишь Китаю. Стремительный рост с 2011 года превратил Индонезию в промышленный центр, а водоросли стали ценным сырьем для косметики, добавок, фармацевтики, продуктов питания и биотехнологий, сообщает СPG.

Стимулирование роста производства водорослей

Индонезийский подъем начался чуть больше десяти лет назад благодаря инвестициям в национальные программы, поощрявшие прибрежную миграцию для выращивания промышленно значимых видов, таких как Eucheuma cottonii и Eucheuma spinosum.

Политика правительства включала выделение морских территорий, кредитные субсидии, обучение, партнерство с перерабатывающими предприятиями и санитарный мониторинг экспорта.

В результате, между 2011 и 2024 годами производство выросло с 3 до 9 миллионов тонн.

Как работают фермы водорослей

Несмотря на кажущуюся простоту, индонезийские фермы водорослей — это промышленные системы, связанные с океаном. Используется метод longline, где тысячи метров кабелей поддерживаются поплавками, обеспечивая оптимальную глубину для солнечного света и циркуляции питательных веществ.

Производительность зависит от солености, температуры, течений и систематической замены материнских ветвей, что позволяет собирать до шести урожаев в год, что невозможно в умеренном климате. С гектара можно получить 40-60 тонн свежих водорослей за цикл, что питает перерабатывающие предприятия.