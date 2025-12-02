Энергетическое напряжение из-за Северного Кавказа: названа причина, почему тарифы на электроэнергию не вырастут для всех

Проблемы Северного Кавказа не влияют на тарифы по стране — депутат Разворотнева

Российское правительство не планирует общенациональное повышение цен на электроэнергию, даже несмотря на проблемы, с которыми сталкивается Северный Кавказ.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Региональные тарифы останутся независимыми

Как отметила депутат, недавно было опубликовано постановление, устанавливающее максимальный индекс повышения платы за коммунальные услуги для каждой области в отдельности. По её словам, специфические проблемы Северного Кавказа не влияют на ценообразование в других регионах, пишет издание "Абзац".

Инфраструктурные проблемы Северного Кавказа

Цены на электроэнергию в каждом регионе и муниципалитете будут устанавливаться региональными энергетическими комиссиями. Межрегиональные перетоки маловероятны. На Северном Кавказе тарифы растут из-за быстрого развития инфраструктуры. Например, в Дагестане, где туризм активно развивается, существует огромный дефицит электроэнергии, но это не должно отражаться на других регионах, пояснила Разворотнева.

Предыстория вопроса

Ранее argumenti.ru сообщали, что для урегулирования давних проблем с энергосбытом на Северном Кавказе власти рассматривали возможность введения специальных надбавок к тарифам на электроэнергию по всей стране. Как выяснилось, местные поставщики электроэнергии несут значительные убытки из-за долгов потребителей, и доля региона в общей просроченной задолженности по стране достигает 90%.