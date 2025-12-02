Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нужен плавающий валютный коридор: в России призывают пересмотреть принципы формирование курса рубля

Глава ВТБ Костин призывает пересмотреть принципы формирования курса рубля
Экономика

Текущий официальный курс доллара США, установленный Центральным банком РФ, достиг отметки в 77,7 рубля.

Рубль монетой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рубль монетой

Подобная тенденция вызывает обеспокоенность среди российских экспортных компаний. Андрей Костин, глава ВТБ, высказался о необходимости пересмотра принципов формирования курса национальной валюты.

Предложение об изменении механизма курсообразования

Как сообщает РБК, на форуме "Россия зовёт!" Костин поддержал позицию своего заместителя Дмитрия Пьянова, который считает текущий курс рубля искусственным. Пьянов, в свою очередь, предложил внедрить механизм "плавающего валютного коридора", что фактически подразумевает контролируемое ослабление рубля.

Обоснование необходимости дискуссии

Пьянов отметил, что существующий механизм сложно объяснить иностранным партнёрам. Он подчеркнул важность признания проблемы и начала широкого обсуждения возможных решений. Формирование валютных курсов сегодня происходит на внебиржевом рынке с участием резидентов, однако западные санкции существенно исказили рыночные механизмы. Есть мнение, что ЦБ устанавливает курс доллара и евро, ориентируясь на кросс-курс юаня.

"Справедливый" курс по мнению Германа Грефа

Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал диапазон 95-103 рубля за доллар справедливым курсом, который бы удовлетворил интересы и импортёров, и экспортеров, а также способствовал сокращению бюджетного дефицита.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
