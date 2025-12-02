Нужен плавающий валютный коридор: в России призывают пересмотреть принципы формирование курса рубля

Текущий официальный курс доллара США, установленный Центральным банком РФ, достиг отметки в 77,7 рубля.
Подобная тенденция вызывает обеспокоенность среди российских экспортных компаний. Андрей Костин, глава ВТБ, высказался о необходимости пересмотра принципов формирования курса национальной валюты.
Как сообщает РБК, на форуме "Россия зовёт!" Костин поддержал позицию своего заместителя Дмитрия Пьянова, который считает текущий курс рубля искусственным. Пьянов, в свою очередь, предложил внедрить механизм "плавающего валютного коридора", что фактически подразумевает контролируемое ослабление рубля.
Пьянов отметил, что существующий механизм сложно объяснить иностранным партнёрам. Он подчеркнул важность признания проблемы и начала широкого обсуждения возможных решений. Формирование валютных курсов сегодня происходит на внебиржевом рынке с участием резидентов, однако западные санкции существенно исказили рыночные механизмы. Есть мнение, что ЦБ устанавливает курс доллара и евро, ориентируясь на кросс-курс юаня.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал диапазон 95-103 рубля за доллар справедливым курсом, который бы удовлетворил интересы и импортёров, и экспортеров, а также способствовал сокращению бюджетного дефицита.
